Tahta arabalarını iple kamyonete bağlayan 2 kafadar karın keyfini böyle yaşadı - Son Dakika

Tahta arabalarını iple kamyonete bağlayan 2 kafadar karın keyfini böyle yaşadı
21.01.2021 09:31
Tahta arabalarını iple kamyonete bağlayan 2 kafadar karın keyfini böyle yaşadı Rize'de iki kafadar elleriyle yaptıkları tahta arabaları bir kamyonetin arkasına iple bağlayarak karda eğlencenin tadını çıkardı.
Tahta arabalarını iple kamyonete bağlayan 2 kafadar karın keyfini böyle yaşadı
RİZE - Rize'de iki kafadar elleriyle yaptıkları tahta arabaları bir kamyonetin arkasına iple bağlayarak karda eğlencenin tadını çıkardı.
Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Beldesi'nde her yıl görkemli bir şekilde yapılan 'FormuLAZ Tahta Araba Yarışları' bu yıl korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yapılamadı. Ancak belde sakinleri buna rağmen eski bir gelenek olan tahta arabalarla belde de eğlencenin tadını çıkarmaya devam ediyor. Belde halkından Levent Gül ve Gürkan Çolak, kendilerinin yaptığı tahta arabaları kamyonetin arka kısmına bağlayarak, yağan kar ve soğuk havaya aldırış etmeden belde içerisinde tur attı. O anlar cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.
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