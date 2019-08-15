Son Dakika Haberleri: Tahta arabalarla "Türkoğlu Rally"
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Tahta arabalarla "Türkoğlu Rally"

1 saat önce

Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesinde tahtadan yapılmış arabalarla "Türkoğlu Rally" adı altında yarış düzenlendi.

Tahta arabalarla
Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesinde tahtadan yapılmış arabalarla "Türkoğlu Rally" adı altında yarış düzenlendi.
Türkoğlu Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi mezunlarınca düzenlenen "2. AŞ Günü" etkinliği kapsamında Esnaf Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübünün katkılarıyla "Turkoğlu Rally" isimli tahta araba yarışı gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen yarışa, katılımcılar kendi yaptıkları 46 tahta arabayla katıldı. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki parkurda sürücüler, eğim nedeniyle sürat kazanan tahta arabaları kontrol etmekte zaman zaman zorlandı.
Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışta kazalar nedeniyle ufak yaralanmalar da oldu.
Yarışı düzenleyen Cengiz Biber, AA muhabirine, "Türkoğlu Rally" tahta araba yarışını düzenlemekteki amaçlarının geleneksel bir oyunu canlandırmak ve yaşatmak olduğunu söyledi.
Dereceye girenlere kupa verdiklerini ifade eden Biber, "Bu etkinliği geleneksel hale getireceğiz. Bu yıl 46 araba katıldı. Seneye daha da fazla katılım bekliyoruz. Burada geleneksel bir oyunu canlı tutmaya çalıştık. Arkadaşlarımızın çocuklarında, geçmişte nasıl ve nelerle mutlu olduklarını göstermesi açısından bu önemliydi." ifadesini kullandı.
Yarışın birincisi İsmail Geyik ise çekişmeli geçen mücadelede birinci olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.
Seneye yapılacak yarışlara da katılacağını aktaran Geyik, "Yüzlerce vatandaşın zevkle izlediği yarış oldu. Ciddi yaralanmalar olmadan sona erdi." dedi.
Yarışmacılardan Ahmet Güçlü de kendilerine çocukluklarını yaşatan etkinlikten dolayı düzenleyicilere teşekkür etti.
İki çocuğuyla yarışlara katıldığını ifade eden Güçlü, seneye aynı yarışmaya katılmayı çok istediğini belirtti.
Cumhuriyet Mahallesi, Kahramanmaraş, Türkoğlu, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:47 Kaynak: AA
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