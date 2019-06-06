Son Dakika Haberleri: Tahta arabalı Formula nefesleri kesti
Son Dakika Güncel Haber

Tahta arabalı Formula nefesleri kesti

37 dakika önce

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde tahta araba yarışları nefes kesti.

Tahta arabalı Formula nefesleri kesti, System.String[]
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde tahta araba yarışları nefes kesti. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışta tahta araç pilotları VRC pilotlarını aratmadı.

Büyükorhan'a bağlı Düğüncüler köyünde tarihi mirasa sahip çıkma amacıyla başlatılan ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Tahta araba yarışları" büyük bir ilgiye neden oldu. Tamamen ahşap malzeme kullanarak yapılan yarış arabalarının kasklı pilotları ise VRC otomobil pilotlarını aratmadı. Bayır aşağı yüksek hızla seyreden tahta otomobillerin yarışları nefes kesti. İki grup halinde yapılan yarışlarda ilk ikiye giren dört yarışmacının katıldığı çekişmeli final etabında ipi göğüsleyen isim 33 yaşındaki Recep Softa oldu ve ödül olarak çeyrek altın kazandı. Yarışmada ikinci olan Murat Erden'e ve dereceye girenlere de çeyrek altın ve plaket verildi.

Kaybolan değerlere sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Düğüncüler Muhtarı Abdullah Kaya, Tahta arabalar, modern ismiyle 'tornetler' kullanılarak gerçekleştirilen yarışlarla geçmişteki anıları canlandırmaya çalıştıklarını belirterek, "İnsanların gelişen teknolojiyle birlikte uzaklaştığı değerlere tekrar dönmesini sağlayan yarışlar, aynı zaman da insanların bir araya toplanmasına da büyük katkılar sağlıyor" dedi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:34 Kaynak: İHA
Bursa, Büyükorhan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karısını öldürmeden önce masaj yaptırmış Karısını öldürmeden önce masaj yaptırmış Tatile gitmeyen İstanbullular tarihi ve turistik mekanlara akın etti! Kalabalık caddelere taştı Milli Savunma Bakanlığından generallere hakarete suç duyurusu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 18:11:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tahta arabalı Formula nefesleri kesti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]