Son Dakika Haberleri: Tahta beşik geleneği Diyarbakır'da sürüyor -
Son Dakika Güncel Tahta beşik geleneği Diyarbakır'da sürüyor -

Tahta beşik geleneği Diyarbakır'da sürüyor -

8 saat önce

DİYARBAKIR'da bir zamanlar her ailenin çocuklarını büyüttüğü tahta beşik yapan Recep Toğan (27), unutulmaya yüz tutan beşikleri üretip, zanaatını ayakta tutmaya çalışıyor.

Tahta beşik geleneği Diyarbakır'da sürüyor -, System.String[]

DİYARBAKIR'da bir zamanlar her ailenin çocuklarını büyüttüğü tahta beşik yapan Recep Toğan (27), unutulmaya yüz tutan beşikleri üretip, zanaatını ayakta tutmaya çalışıyor.

Sur ilçesindeki Marangozlar Çarşısı'nda 6 metrekarelik dükkanında tahta beşik üreten Recep Toğan, 7 yaşındayken çırak olarak başladığı mesleğini 20 yıldır sürdürüyor. Kentte tahta beşik üretimini yapan kendisiyle birlikte 3 ustanın kaldığını söyleyen Toğan, ürettikleri beşikleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiğini aktardı. Çıraklıktan başladığı mesleğini yapmaktan mutlu olduğunu anlatan Toğan, bir zamanlar her ailenin çocuklarını büyüttüğü tahta beşiklere ilginin her geçen gün azaldığını söyleyerek, "Bu çarşıda 50-60 yıldır marangoz olan büyüklerimiz var. Ancak beşik üreten 3 kişi var. Eskisi gibi kimse pek beşikle ilgilenmiyor. Bu beşikleri İzmir'e İstanbul'a bile gönderiyoruz. Bir beşiği ancak 2 günde üretebiliyoruz. Ama işimi severek yaptığım için sıkılmıyorum. Beşiklerin fiyatı ise 150 ila 400 lira arasında değişiyor" dedi.


Sur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu ortaya çıktı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 20:03:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tahta beşik geleneği Diyarbakır'da sürüyor -
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]