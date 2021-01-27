Tahta beşik geleneğini yaşatmaya çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Tahta beşik geleneğini yaşatmaya çalışıyor

Tahta beşik geleneğini yaşatmaya çalışıyor

27.01.2021 10:13

Tahta beşik geleneğini yaşatmaya çalışıyorBİR zamanlar her ailenin çocuklarını büyüttüğü tahta beşik üretimini Hatay'da sürdürmeye devam eden Mustafa Gezer (45), küçük yaşta çırak olarak girdiği, tarihi uzun çarşıdaki 4 metrelik dükkanda mesleğini yaşatıyor.

Tahta beşik geleneğini yaşatmaya çalışıyor

BİR zamanlar her ailenin çocuklarını büyüttüğü tahta beşik üretimini Hatay'da sürdürmeye devam eden Mustafa Gezer (45), küçük yaşta çırak olarak girdiği, tarihi uzun çarşıdaki 4 metrelik dükkanda mesleğini yaşatıyor.

Antakya'da Tarihi Uzun Çarşı'da çırak olarak başladığı baba mesleği semercilikten sonra, unutulmaya yüz tutan tahta beşikleri tek başına üretip satan Mustafa Gezer, sanatını yaşatmaya çalışıyor. Bir zamanlar her ailenin çocuklarını büyüttüğü tahta beşiklere ilginin her geçen gün azaldığını fakat yine de talep olduğunu dile getiren Gezer, "Baya kullanan var, talepler de çok. Hatay'a özgür bir beşiktir bu, başka yerde bulunmaz. Tahta beşiği zengini de alıyor, fakiri de alıyor, köylüsü de alıyor, kentlisi de alıyor" dedi.

'HEM PRATİK, HEM DAHA SAĞLIKLI'

Tahta beşik imal eden eski ustaların vefat ettiğini, bunu imal edenlerin parmak sayısından az olduğunu söyleyen Gezer, şöyle konuştu: "Bu tahta beşikler ahşap, pratik, istediğin yere götürebilirsin. Normal büyük beşikleri bir yerden bir yere götürmek sorun teşkil ediyor. Mesela, aile bir pikniğe gidecek arabanın arkasına koyar götürür bunu, diğerleri götürmez. Köy yerlerinde de tavandan ip sarkıtarak asıyorlar, bu beşiği sallamak için. Bunda çocuk rahat uyur, ayakta sallamak gibi değil. Bu beşiğe bebeği koyarsanız, sallarsanız hem rahat uyur, hem de ahşap olduğu için çocuk için daha sağlıklı, uyutması da rahat oluyor. Hani huysuz çocuklar olur, sancısı olan çocuklar olur onlar için çok ideal bir beşik"

Gezer, tahta beşik fiyatlarının 30 ila 45 lira arasında satıldığını ifade ederek, kız çocukları için de oyuncak tahta beşikler ürettiğini söyledi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Mustafa Gezer, Antakya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tahta beşik geleneğini yaşatmaya çalışıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:08 Pendikspor, Theo Walcott'u transfer etmek istiyor
11:02 Yok artık Pendikspor! Theo Walcott'a imzayı attırmak için gemileri yaktılar
11:00 Olası İstanbul depremiyle ilgili konuşan Naci Görür, 5 ilçeye dikkat çekti: Ağır hasar alacak
10:56 Olası İstanbul depremiyle ilgili konuşan Naci Görür, 5 ilçeyi işaret etti: Ağır hasar alacak
10:56 Altın fiyatları yükselişte! Gramı 1.531 seviyesinden işlem görüyor
10:56 Bunu da mı bildiler? Simpsonlar'ın 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan Titanik faciasını önceden tahmin ettiği ileri sürüldü
10:48 Altının fiyatı yükselişe geçti! Gram 1.531 seviyesinden işlem görüyor
10:46 Kehanetleriyle ünlü Simpsonlar, 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan Titanik faciasını bildi mi?
10:45 Kurban Bayramı nedeniyle ödemeler öne çekildi, yaşlı ve engelli aylıkları bugün hesaplara yatırılacak
10:39 Son Dakika: Kurban Bayramı nedeniyle ödemeler öne çekildi, yaşlı ve engelli aylıkları bugün hesaplara yatırılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2023 11:41:20. #1.12#
SON DAKİKA: Tahta beşik geleneğini yaşatmaya çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement