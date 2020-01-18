Tahta köprü çöktü, traktör çaya düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tahta köprü çöktü, traktör çaya düştü - Son Dakika

Tahta köprü çöktü, traktör çaya düştü

7 saat önce

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, Yasin Yılmaz (25) traktörüyle tahta köprüden geçerken halat koptu.

Tahta köprü çöktü, traktör çaya düştü, System.String[]

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, Yasin Yılmaz (25) traktörüyle tahta köprüden geçerken halat koptu. Traktör çaya düşerken, Yılmaz yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Suçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin Yılmaz, yönetimindeki plakasız traktörle Geriz mevkisindeki Değirmenvanı Köprüsü'nden geçmeye çalışırken, halatlardan biri koptu. Traktör Dalaman Çayı'na düşerken, Yılmaz atlayıp, kurtulmaya çalıştı. Yaralanan Yılmaz, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.


Yasin Yılmaz, Acıpayam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:02 Kaynak: DHA
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