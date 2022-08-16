Tahta köprüden düşen eski belediye başkanı öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Tahta köprüden düşen eski belediye başkanı öldü

16.08.2022 16:32
Tahta köprüden düşen eski belediye başkanı öldü

DENİZLİ'nin Çal ilçesi Ortaköy Mahallesi'nin belde olduğu dönemde 5 yıl belediye başkanlığını yapan Hasan Şakir Duranoğlu (72), tahta köprüden düşerek hayatını kaybetti.

DENİZLİ'nin Çal ilçesi Ortaköy Mahallesi'nin belde olduğu dönemde 5 yıl belediye başkanlığını yapan Hasan Şakir Duranoğlu (72), tahta köprüden düşerek hayatını kaybetti.

Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen Ortaköy beldesinde 2004- 2009 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Hasan Şakir Duranoğlu, köprüden geçerken üzerine bastığı tahtaların kırılması sonucu 5 metre yükseklikten kuru dere yatağına düştü. Duranoğlu eve dönmeyince aramaya çıkan yakınları, dere yatağında hareketsiz bulup sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Duranoğlu'nun öldüğü belirlendi. Duranoğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Hasan Şakir Duranoğlu'nun cenazesi, bugün Ortaköy Mahalle Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verdi.


YORUMLAR
500
Tahta köprüden düşen eski belediye başkanı öldü Tahta köprüden düşen eski belediye başkanı öldü 5 metrelik tahta köprüden düşen eski Belediye Başkanı hayatını kaybetti 5 metrelik tahta köprüden düşen eski Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Hasan Şakir Duranoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tahta köprüden düşen eski belediye başkanı öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
16:24 Türkiye ile Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için sözleşme imzaladı
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
16:19 Davada sürpriz gelişme! Elon Musk, Twitter'ı köşeye sıkıştırdı
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:34 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 16:40:31. #1.11#
SON DAKİKA: Tahta köprüden düşen eski belediye başkanı öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement