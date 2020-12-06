MUĞLA -Tahta parçaları emekli marangozun elinde asırlık yapıların maketine dönüşüyor - Son Dakika

MUĞLA -Tahta parçaları emekli marangozun elinde asırlık yapıların maketine dönüşüyor

06.12.2020 11:21

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki marangoz ustası Ali İlhan, 9 metrekarelik atölyesinde tarihi yapıların maketini yaparak kentin tanıtımına katkı sağlıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki marangoz ustası Ali İlhan, 9 metrekarelik atölyesinde tarihi yapıların maketini yaparak kentin tanıtımına katkı sağlıyor.

Kentte 55 yıl marangozluk yaptıktan sonra emekli olan İlhan, Şeyh Mahallesi Saatli Kule Caddesi'nde 9 metrekarelik bir atölye kurdu. Burada vakit geçiren, hediyelik ahşap ev eşyaları üreten İlhan, kentin tanıtımına katkı sağlama düşüncesiyle asırlık tarihi yapıların maketlerini yapmaya karar verdi.

Marangozlardan aldığı ağaç parçalarını sanat eserine çeviren İlhan, Muğla'nın silüetini oluşturan kentin tarihi simgeleri Arasta Şadırvanı, Kuzulu Kapı ve Saatli Kule gibi yapıların maketlerini yaptı.

İlhan'ın atölyesinde sergilediği bu eserler yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

Kentin tanıtımına katkı sağlayan İlhan, AA muhabirine, 12 yaşında başladığı marangozluk mesleğini yıllarca severek yaptığını söyledi.

Emekli olduktan sonra bir süre çalışmadığını anlatan İlhan, "Yıllarca sürekli iş hayatının içinde olduğumdan boş duramadım. Hem vakit geçirmek hem de Muğla'mızın kültürünü, sanat eserlerini, tarihi eserlerini yapıp sergilemek istedim. Bundan maddi bir beklentim yok." ifadelerini kullandı.

İlk olarak bire bir benzerlikte 3 şadırvan maketi yaptığını belirten İlhan, daha sonra Muğla'da yine simge sayılan kuzulu kapının iki maketini ürettiğini dile getirdi.

Şadırvanı, 531 parça kullanarak 89 günde tamamladı

Kentin simgelerinden Saatli Kule'nin maketini yapmaya başladığını ve yaklaşık bir ay üzerinde çalışacağını anlatan İlhan, şöyle konuştu:

"Tarihi Arasta Çarşısı'ndaki Şadırvan'ın boyutu 3 metre 60 santimetre. Maket ölçüsünü yüzde 10 üzerinden oluşturdum. 36 santimetre yüksekliğindeki maketin tasarımı 15 gün sürdü. Şadırvanımızın maketini 531 parça kullanarak, 89 günde bu hale getirdim. Orijinalinde de aynıdır. Çatı bölümünün iskeletinde ağaçlar vardır. Onun üzerinde ise bakır malzeme kullandım. En üste de ay yıldızımızı koydum. Saçaklarda yapılmış olan desen ve işlemeler Muğla kültürünü yansıtmaktadır. Şadırvanımızda 6 tane musluk, 6 tane de su tası vardır. Hepsini teker teker özenerek yaptım."

Şadırvan maketlerini gören turistlerin fotoğrafını çektiğini aktaran İlhan, sonrasında ise orijinalini görmek için Arasta Çarşısı'na gittiklerini kaydetti.

Amacının Muğla'ya gelecek yerli ve yabancı turistlere kentin tanıtımını yapmak olduğunu dile getiren İlhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnsanlar maketleri görerek Muğla'yı daha iyi tanıyor. Bu eserleri Muğla kültürüne katkı sağlamak ve tarihimizi yaşatmak için yapıyorum. Bundan sonra da Muğla'ya ait olan kültürel ve tarihi eserlerin maketini yapmak için çaba harcayacağım. Onu da başaracağıma inanıyorum. Saatli Kule maketimi bitirdikten sonra Muğla'mızın tarihi evlerinin ve camilerinin maketlerini yapmak istiyorum."

MUĞLA -Tahta parçaları emekli marangozun elinde asırlık yapıların maketine dönüşüyor
MUĞLA -Tahta parçaları emekli marangozun elinde asırlık yapıların maketine dönüşüyor
MUĞLA -Tahta parçaları emekli marangozun elinde asırlık yapıların maketine dönüşüyor
MUĞLA -Tahta parçaları emekli marangozun elinde asırlık yapıların maketine dönüşüyor

Ali İlhan, Menteşe, Emekli, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MUĞLA -Tahta parçaları emekli marangozun elinde asırlık yapıların maketine dönüşüyor - Son Dakika


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