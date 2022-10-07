AYDIN'DAKİ CEMEVİ VE KÜLTÜR MERKEZİ İÇİN TEMEL ATMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

AYDIN'ın Koçarlı Belediyesi tarafından Atatürk Mahallesi'nde yapılacak cemevi ve kültür merkezinin temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle bağlandığı etkinlikte gerçekleştirildi.

Koçarlı Atatürk Mahallesi Tahtacı Türkmenleri Derneği Cemevi ve Kültür Merkezi'nin temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle bağlandığı etkinlikte gerçekleştirildi. 520 metrekare alan üzerine inşa edilecek olan cemevi, 2 kattan oluşacak. İçerisinde mutfak, morg, kesimhane, cenaze yıkama, yönetim ve misafir ağırlama odası yer alacak. Toplamda 698 metrekare inşaat alanına sahip olan cemevinin temel atma törenine Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Rıza Posacı, Metin Yavuz ve Bekir Kuvvet Erim, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temel atma törenine İstanbul'dan telekonferans yöntemiyle bağlandı. Aydın ile birlikte 7 ilde yapılacak cemevlerinin temeli canlı yayınla atılırken, 5 ilde yapımı tamamlanan cemevlerinin ise açılışları yapıldı. (DHA)