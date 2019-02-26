Son Dakika Haberleri: Tahtakale Çarşısı'nda İşyeri Yangını

Tahtakale Çarşısı'nda İşyeri Yangını

18 dakika önce

FATİH, Tahtakale Çarşısı'ndaki bir işyerinde çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü.

Tahtakale Çarşısı'nda İşyeri Yangını, System.String[]
FATİH, Tahtakale Çarşısı'ndaki bir işyerinde çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü.

Eminönü'nde bulunan Tahtakale Çarşısı'nda, Kutucular Caddesi'nde yer alan kuruyemiş ve lokum ürünlerinin satışının yapıldığı işyerinin ikinci katında saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çarşıdakiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Eminönü ve Fatih İtfaiyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle, yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. İşyerinde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenini araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:44 Kaynak: DHA

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