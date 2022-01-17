Tahtaköprü Baraj Gölet'inde KOSK sayımı yapıldı - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince Tahtaköprü Baraj Göleti'nde, periyodik olarak yapılan Kış Ortası Su Kuşu (KOSK) sayımı yapıldı.

Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Tahtaköprü Baraj Göleti kıyı şeridinde belirlenen bölgelerde Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bir süre önce başlanan KOSK nokta sayımları yapıldı.

Dört kişilik ekiple yapılan çalışmalarda gölet ve çevresi taranarak, gözlemlenen bütün türler kayıt altına alındı.???????

Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözel de çalışmalara katıldı.