Tahtaköprü Baraj Göleti'nde Kosk Sayımına Başlandı
23 dakika önce
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj Göleti'nde, Kış Ortası Su Kuşu (KOSK) sayımlarına başlandı.
Gaziantep
'in İslahiye
ilçesindeki Tahtaköprü
Baraj Göleti'nde, Kış Ortası Su Kuşu (KOSK) sayımlarına başlandı.
Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğünce, Tahtaköprü Baraj Göleti kıyı şeridinde belirlenen lokasyonlarda KOSK nokta sayımlarına başlandı.
Yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen lokasyonlarda gölet ve çevresi taranarak, gözlemlenen bütün türlerin kayıt altına alınacağı belirtildi.
Sayım sonucunun yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından bildirileceği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:49 Kaynak: AA
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