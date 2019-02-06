Son Dakika Haberleri: Tahtaköprü Baraj Göleti'nde Kosk Sayımına Başlandı

Tahtaköprü Baraj Göleti'nde Kosk Sayımına Başlandı

23 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj Göleti'nde, Kış Ortası Su Kuşu (KOSK) sayımlarına başlandı.

Tahtaköprü Baraj Göleti'nde Kosk Sayımına Başlandı, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj Göleti'nde, Kış Ortası Su Kuşu (KOSK) sayımlarına başlandı.


Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Tahtaköprü Baraj Göleti kıyı şeridinde belirlenen lokasyonlarda KOSK nokta sayımlarına başlandı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen lokasyonlarda gölet ve çevresi taranarak, gözlemlenen bütün türlerin kayıt altına alınacağı belirtildi.


Sayım sonucunun yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından bildirileceği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:49 Kaynak: AA

Gaziantep, Tahtaköprü Mevkii, Güncel
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