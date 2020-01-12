Tahtaköprü Baraj Göleti'nde su kuşu sayımı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tahtaköprü Baraj Göleti'nde su kuşu sayımı yapıldı - Son Dakika

Tahtaköprü Baraj Göleti'nde su kuşu sayımı yapıldı

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj Göleti'nde, periyodik olarak yapılan Kış Ortası Su Kuşu (KOSK) sayımları tamamlandı.

Tahtaköprü Baraj Göleti'nde su kuşu sayımı yapıldı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj Göleti'nde, periyodik olarak yapılan Kış Ortası Su Kuşu (KOSK) sayımları tamamlandı.

Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Tahtaköprü Baraj Göleti kıyı şeridinde belirlenen bölgelerde Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bir süre önce başlanan KOSK nokta sayımları tamamlandı.

2020 yılı için yapılan sayımlara gölet ve çevresi taranarak, gözlemlenen bütün türler kayıt altına alındı.

Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözel de çalışmalara katıldı.

Sayım sonucunun daha sonra bildirileceği kaydedildi.

Tahtaköprü Mevkii, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:40 Kaynak: AA
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