Tahtaköprü Barajı ana kanal ihalesi yapıldı - Son Dakika

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Tahtaköprü Barajı'nın ana kanal inşaat ihalesinin yapıldığını bildirdi.

Yayman, açıklamasında, geçen yıl dünyada ve Türkiye'de çok büyük kuraklık yaşandığını hatırlattı.

Kendisinin de çiftçi çocuğu olduğunu aktaran Yayman, şunları kaydetti:

"Kuraklık nedeniyle birçok yerde çiftçi buğday dahi ekemedi. Ancak çok şükür Amik Ovası'nda ikinci ürün ekildi. Çok büyük sorunlar yaşanmadı. Yazın ortasında Kahramanmaraş Menzelet Barajı'ndan 30 milyon metreküpü aşan bir miktarda su getirildi. Kurak seneye rağmen ovada çiftçinin yüzü güldü. Daima üreten ve çalışan çiftçilerimizin yanındayız. Daha çok çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. İnşallah ovadaki sulama işini tamamen çözeceğiz."

Yayman, geçtiğimiz yıl su tutma kapasitesi 175 metreküpten 455 metreküpe yükseltilen Tahtaköprü Barajı'nın ana kanal ihalesinin 2 Aralık tarihinde yapıldığını belirtti.

Kanal inşaatının yaklaşık maliyetinin 1 milyar lira olduğunu vurgulayan Yayman, şöyle devam etti:

"İlimizde bu güne kadar yapılmış olan en yüksek bedelli ihalenin inceleme süreçleri devam etmektedir. Daima söylüyoruz, bölgemizde su petrolden daha değerlidir. Gelecekte petrol savaşları değil, su savaşları olacaktır. Su, bölgemize hayat vermektedir. İşte şimdi de Tahtaköprü Barajı'ndan suyu ovaya getirecek 35 km uzunluğunda dev bir kanal yapacağız inşallah. Ana kanalla beraber artık yer altı sulamasına ve damlama sulamasına aynı anda geçeceğiz. Çalışmalar son hızla devam ediyor. Sulama projelerinde Hatay'ımıza büyük önem veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye, DSİ genel müdürümüze, bölge müdürümüze ve sulama konusunu en başından beri ısrarla takip eden değerli çiftçilerimize teşekkür ederiz."