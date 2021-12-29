Tahtaköprü Barajı ana kanalı temeli ocak ayında atılacak - Son Dakika

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Tahtaköprü Barajı ana kanalı temelinin ocak ayında atılacağını belirtti.

Yayman, açıklamasında, barajın setinin 9 metreye ve tutma kapasitesinin 220 milyon metreküpten 455 milyon metreküpe yükseldiğini ifade etti.

Ovadaki su sorununun yüzde 90 oranında çözüldüğünü belirten Yayman, "Barajdan suyu alıp dev bir kanalla Amik Ovası'nın ortasına kadar getireceğiz. Toplulaştırma çalışmalarıyla eş zamanlı olarak yer altı sulamasını da ayrıca tamamlayacağız. Cumhurbaşkanımıza ve Tarım ve Orman Bakanımıza teşekkür ederiz. Su petrolden daha değerlidir. Suyumuzun kıymetini bilmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yayman, barajın Amik Ovasına can vereceğini kaydetti.