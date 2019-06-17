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Tahtaköprü Barajı'nda yükseltme çalışmaları

1 saat önce

Hatay'daki Tahtaköprü Barajı'nda taşkınların önlenmesi ve Amik Ovası'nın sulama ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılacak set yükseltme çalışmalarına başlandı.

Hatay'daki Tahtaköprü Barajı'nda taşkınların önlenmesi ve Amik Ovası'nın sulama ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılacak set yükseltme çalışmalarına başlandı.
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, inşaat çalışmalarının başlaması dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Hatay'ın yarım asırlık hayalinin son noktasında olduklarını söyledi.
Projenin Amik Ovası için "olmazsa olmaz" olduğunu ifade eden Yayman, şunları kaydetti:
"Bu yıl Amik Ovası'na, Tahtaköprü Barajı 8 defa boşaldı ve doldu. Allah nasip ederse bu barajı yükselttiğimizde olağanüstü bir durum yaşanmazsa taşkınlar olmayacak, seli önleyeceğiz. Ovada da bazı sulanamayan yerler var. Proje sonunda ovada sulanmayan yer kalmayacak. Burası aynı zamanda çok önemli bir miktarda elektrik de üretecek. Yükseltme çalışmaları bittiğinde barajdaki su tutma kapasitesi iki katına, sulanabilir arazi miktarı dört katına çıkacak."
Set yükseltme çalışmalarının aralık ayında biteceğini vurgulayan Yayman, Hassa ve İslahiye belediyelerinin iş birliğiyle de baraj çevresinin çok güzel bir turizm alanına dönüştürüleceğini sözlerine ekledi.
Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu da Tahtaköptü Barajı'nın ovadaki çiftçilerin hayat kaynağı olduğunu söyledi.
Çiftçilerin barajdaki suyu verimli bir şekilde kullanacaklarına inandığını kaydeden Hersanlıoğlu, barajın çok az bir maliyetle katma değeri en yüksek yatırım olduğunu anlattı.
Törene, DSİ 6. Bölge Müdürü Abdul Kasım Sarımehmet, Hassa Kaymakamı Yusuf Turan, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, AK Parti İl Başkanı Mehmet Yeloğlu, çevre ilçelerin belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Tahtaköprü Barajı'nda yükseltme çalışmaları
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:02 Kaynak: AA
AK Parti, Amik Ovası, Hatay, Tahtaköprü Mevkii, Güncel
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