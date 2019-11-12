Hatay'ın Amik Ovası'nı sulayan yapılan Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajında yükseltme çalışmaları devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından GÖLSU Projesi kapsamında 2017 yılından bu yana başlatılan 9 metre yükseltme çalışmaları tamamlandığında, barajın yüksekliğinin 55,5 metreye çıkması öngörülüyor.

Yüklenici firma yetkilisi Şehmuz Cengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tahtaköprü Barajı'nın gövdesinin 9 metre daha yükseleceğini, kapasitesinin ise 2 milyon metreküpten 4 milyon metreküpe çıkacağını belirterek, "Barajın amacı sadece sulama amaçlıydı, tamamlandığında ise hem sulama amaçlı hem de elektrik üretecek." dedi.

Tahtaköprü Barajı yükseltme çalışmaları tamamlandığında Amik Ovası'nda suya kavuşmayan nokta kalmayacak.