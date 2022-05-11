TAHTAKÖPRÜ BARAJINDA DOLULUK ORANI 180 MİLYON METREKÜPE ULAŞTI - Son Dakika
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TAHTAKÖPRÜ BARAJINDA DOLULUK ORANI 180 MİLYON METREKÜPE ULAŞTI

11.05.2022 13:55

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi ile Amik Ovası'ndaki tarım arazilerinin büyük kısmını sulayan ve yılda 20 milyon kilovat saat elektrik üretilmesi amaçlanan Tahta köprü Barajı, karların erimesi ve yağışlarla son yılların en yüksek doluluk oranını yakalayarak 180 milyon metreküp kapasiteye ulaştı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi ile Amik Ovası'ndaki tarım arazilerinin büyük kısmını sulayan ve yılda 20 milyon kilovat saat elektrik üretilmesi amaçlanan Tahta köprü Barajı, karların erimesi ve yağışlarla son yılların en yüksek doluluk oranını yakalayarak 180 milyon metreküp kapasiteye ulaştı.

22 türde 6 bin 447 kuşa ev sahipliği yapan Tahtaköprü Barajı, karların erimesi ve son aylardaki yağmurlarla 180 milyon metreküp kapasiteye ulaştı. Geçen yıl Mayıs ayında 134 milyon metreküp olan Tahtaköprü Barajındaki su seviyesi ile bu yıl 180 metreküp doluluk oranına ulaştı. İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, son yıllardaki kuraklık nedeniyle sıkıntılı süreç geçiren barajdaki doluluğun üreticiyi sevindirdiğini belirterek, "Kış mevsiminde yağan karların erimesi ve son 5 ayda metrekareye 615 kilogram yağışın düşmesi ile Tahtaköprü barajında son yılların en yüksek doluluk oranıyla 180 milyon metreküpe ulaştı. Tahtaköprü barajının doluluk oranına ulaşması İslahiye ve Amik Ovası çiftçilerini sevindirdi? dedi.

TAHTAKÖPRÜ BARAJINDA DOLULUK ORANI 180 MİLYON METREKÜPE ULAŞTI
TAHTAKÖPRÜ BARAJINDA DOLULUK ORANI 180 MİLYON METREKÜPE ULAŞTI
TAHTAKÖPRÜ BARAJINDA DOLULUK ORANI 180 MİLYON METREKÜPE ULAŞTI
TAHTAKÖPRÜ BARAJINDA DOLULUK ORANI 180 MİLYON METREKÜPE ULAŞTI

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Amik Ovası, Mayıs, Tarım, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: TAHTAKÖPRÜ BARAJINDA DOLULUK ORANI 180 MİLYON METREKÜPE ULAŞTI - Son Dakika
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