Tahtakuşlar Etnografya Müzesi'nde takı sergisi açıldı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nın eteklerinde yer alan kırsal Tahtakuşlar Mahallesi'ndeki müzede Şamanizm kültürüne ait takılardan oluşan sergi izlenime sunuldu.

Tahtakuşlar Etnografya Müzesi Müdürü Mustafa Selim Kudar, yaptığı açıklamada, takıları yeniden tasarlayıp Anadolu'nun lif kültürünü yeniden yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.

Takıların genellikle kolyeler ve nazarlıklar olarak isimlendirildiğini, ev süslemesi olmadığını aktaran Kudar, "Objeler koruma amaçlı, statü belirleyici iki bölümü var. Ayrıca nazarlık dediğimiz korunma teknikleri var." dedi.

Kudar, sergideki takıların mahallede yaşayan kadınlar tarafından yapıldığını, bu işten yaklaşık 25 ailenin geçimine katkı sağlandığını ifade etti.

Sergiyi gezen Şahika Everen de takıların çok güzel olduğunu belirterek, "Emeği geçen herkese çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.