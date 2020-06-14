Tahtalar arasında yakalanan uyuşturucu taciri: "Gelmiyorum, öldürün o zaman. Sıkın bir tane kafama, en güzeli o olur"

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan 12 yıl 4 ay hapis cezası alan Cüneyt Y., polis ekiplerince bir depoda saklandığı tahtaların arasında yakandı. Yakalanan şahıs, kendisini çıkarmak isteyen polis ekiplerine "Gelmiyorum, sıkın kafama" diyerek sitem etti.

Olay İzmit dün İzmit'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cüneyt Y. adlı şahıs, "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında açılan davada 12 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Verilen hapis cezasının Yargıtay tarafından onanması sonrasında şahsın yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Cüneyt Y.'nin bir depoda saklandığını öğrenen polis ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Depoda bir süre arama yapan polis ekipleri, üst üste dizilmiş tahtaları çıkarmaya başladığında Cüneyt Y.'nin tahtalar ile duvar arasına saklandığını belirledi.

Polis ekiplerinde atık malzemelerin ardında saklandığı yerde bulunduktan sonra çıkmamak için direnen Cüneyt Y., "Ne demek ya? Ağabey değer mi ya? 12 yıl diyeceksiniz 1 sene sonra. Ne demek ya? Allah'ınızı severseniz benim dosyama doğru düzgün bakmamış bile, yazıklar olsun. Çıkın bir eve bakın. Ayıp be, size yazıklar olsun. Bir gün siz de öyle olursunuz. Gelmiyorum, öldürün o zaman. Sıkın bir tane kafama, en güzeli o olur" diyerek kendisini gözaltına almak isteyen polislere sitem etti.

Tahtalar arasından Cüneyt Y.'nin çıkarılma anları ise polis ekiplerince görüntülendi. Görüntülerde tahta mazelemeleri boşaltan polis ekipleri, şüpheliyi saklandığı yerde buluyor. Tahtalar arasında saklanan şahıs ise kendisini çıkması yönünde uyaran polis ekiplerine sitem ediyor.