Son Dakika Haberleri: Tahtaların bulunduğu arazideki yangın evlere sıçramadan söndürüldü
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Tahtaların bulunduğu arazideki yangın evlere sıçramadan söndürüldü

31 dakika önce

Konya'nın Kulu ilçesinde inşaat tahtalarının bulunduğu arazide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yakınlarda bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.

Tahtaların bulunduğu arazideki yangın evlere sıçramadan söndürüldü, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesinde inşaat tahtalarının bulunduğu arazide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yakınlarda bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kemaliye Mahallesi'nde Hüseyin K.'ya ait arsada bulunan inşaat tahtaları ve ağaç malzemeler henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangında tahtalar alev alev yandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın yakınlarda bulunan evlere sıçramadan söndürüldü. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA
İtfaiye, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:48 Kaynak: İHA
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