ANKARA-BOŞ GECEKONDUNUN TAHTALARINI SÖKMEYE ÇALIŞIRKEN ÇATI ÇÖKTÜ; 1 YARALI - Son Dakika

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde boş gecekondunun tahtalarını sökmeye çalışan Ferhat Keser'in (34) üzerine çatı çöktü. Enkaz altında kalan Keser, yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Altındağ ilçesi, Kayabaşı Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Ferhat Keser, odun toplamak için metruk gecekonduya girdi. Gecekondunun tahtalarını sökmeye çalışan Keser'in üzerine çatı çöktü. Enkaz altında kalarak yaralanan Keser, komşularının yardımıyla kurtarıldı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi, Keser hastaneye kaldırıldı. AFAD ekipleri ise enkazda başka kişilerin olma ihtimaline karşı arama çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.