Son Dakika Haberleri: Tahtalı Barajı İlk Kez Tam Doluluğu Yaklaştı

Tahtalı Barajı İlk Kez Tam Doluluğu Yaklaştı

17 dakika önce

İzmir'de kent genelinde etkili olan yağışlarla 22 yıllık Tahtalı Barajı ilk kez tam doluluk oranına yaklaştı.

Tahtalı Barajı İlk Kez Tam Doluluğu Yaklaştı, System.String[]
İzmir'de kent genelinde etkili olan yağışlarla 22 yıllık Tahtalı Barajı ilk kez tam doluluk oranına yaklaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 306 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip barajda ocak ayından bu yana 204,6 milyon metreküp, yani kentin 21 aylık su ihtiyacını karşılayacak seviyeye ulaştı.

Su hacmi 272 milyon 863 bin metreküpe, doluluk oranı ise yüzde 87,43'e ulaştı.

Devlet Su İşleri (DSİ) devam eden yağmurlarla barajın tamamen dolma ihtimaline karşı güvenlik önlemi aldı. Bu nedenle mart ayının sonundan itibaren baraj tabanından kontrollü olarak su alınmaya başlandı.

Böylece hizmete alındığı 1997 yılından bu yana kentin su ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Tahtalı Barajı'nda bir ilk yaşandı.

Öte yandan, Balçova Barajı'nda doluluk oranı yüzde 78,05'e, Vali Kutlu Aktaş Barajı'nda yüzde 93.21'e, Ürkmez Barajı'nda ise yüzde 99.76'ya ulaştığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:35 Kaynak: AA
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