Tahtalı Barajı'nda balık avlayan 2 kişiye, 4 bin 916 lira ceza kesildi - Son Dakika

Gözaltına alınan şüphelilere, yasa dışı avlanma ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 4 bin 916 lira ceza kesildi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, M.A.E ve H.H.E'nin botla,150 metrelik ağ atarak avlandıklarını tespit etti.

İzmir 'in Menderes ilçesinde avlanmanın yasak olduğu Tahtalı Barajı 'nda balık avladığı tespit edilen 2 kişiye, 4 bin 916 lira ceza uygulandı.

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