Tahtalı Barajı'nda İzmir'e 600 gün yetecek kadar su var - Son Dakika
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Tahtalı Barajı'nda İzmir'e 600 gün yetecek kadar su var

08.04.2022 14:01

Tahtalı Barajı'nda İzmir'e 600 gün yetecek kadar su var İzmir'in en önemli su kaynağı olan Tahtalı Barajı'nda, yağışlar beklenilen seviyede olmamasına rağmen doluluk oranı yüzde 69'a çıktı.

Tahtalı Barajı'nda İzmir'e 600 gün yetecek kadar su var

İZMİR - İzmir'in en önemli su kaynağı olan Tahtalı Barajı'nda, yağışlar beklenilen seviyede olmamasına rağmen doluluk oranı yüzde 69'a çıktı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Su Arıtma Dairesi Başkanı Hakan Alpsoykan, Tahtalı Barajı'nda hiç yağmur yağmasa dahil İzmir'e 600 gün yetecek su bulunduğunu söyledi.

İzmir'de bu sene kış aylarında yağan yağışlar beklenen seviyeye ulaşmadı. Ancak buna rağmen geçtiğimiz İzmir'in en önemli su kaynağı olan Tahtalı Barajı'nda Kasım ayında yüzde 50.68 olan aktif doluluk oranı, an itibarıyla yüzde 69'a yükseldi. Bir önceki yıla göre yüzde 5'lik bir azalma olan Tahtalı Barajı'nda, 218 milyon metreküp su bulunuyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Su Arıtma Dairesi Başkanı Hakan Alpsoykan, İzmir'e hiç yağmur yağmaması durumunda dahi Tahtalı Barajı'nda 600 gün yetecek su bulunduğunu söyledi. Nisan ayında meteorolojik verilere göre istenilen seviyede yağmur yağışı beklenmediğini belirten Alpsoykan, suyu tasarruflu kullanma çağrısı yaptı.

İzmir'deki barajların son durumu

Hakan Alpsoykan, "Tahtalı Barajı'nda bugün itibarıyla 218 milyon metreküp suyumuz var. Aktif doluluk oranı yüzde 69'dur. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 5'lik bir azalma söz konusu. Metropol ilçelere su veren Balçova Barajı'nda ise 6 milyon 200 bin metreküp suyumuz mevcutken, doluluk oranı ise yüzde 79'da. Bir önceki seneye göre ise yüzde 10'luk düşüş var. Çeşme ilçesi için çok önem arz eden Kutlu Aktaş Barajı'nda ise durum oldukça iyi. 15 milyon 280 bin metreküp su ile yüzde 92 doluluk oranına sahip. Bir önceki seneye göre yüzde 18'lik bir artış söz konusu. Gördes Barajı'nda ise bölgedeki yağışların çok düşük olması sebebiyle orada durum iç açıcı değil. Zaten oradan su almıyoruz. Gördes Barajı'nda 39 milyon 200 bin metreküp suyumuz var ve doluluk oranı ise yüzde 4.7 oranında. Geçen seneye göre kıyasladığımızda yüzde 79'luk bir azalma olduğunu görüyoruz. Ürkmez Barajı'nda ise durum geçen seneyle neredeyse aynı. 7 milyon 900 bin metreküp suyumuz var" dedi.

"Hiç yağmur yağmasa 600 gün yetecek kadar suyumuz mevcut"

Tahtalı Barajı'ndaki su yeterliliğini de değerlendiren Alpsoykan, "Tahtalı Barajı'nda hiç yağmur yağmasa 600 gün yetecek kadar suyumuz mevcut. Tahtalı Barajı'na geçtiğimiz sene düşen yağış 950 milimetreyken bu sene 680 milimetreye düşmüş. 2018-2019 yağış hasadında durumumuz iyiydi, aslında onun iyiliğini yaşıyoruz. O zaman barajımıza 216 milyon metreküp su gelmişti, bu sene 92 milyon metreküp su gelmiş durumda."

Su kullanımı azaldı, kayıp kaçak oranı düşürülüyor

Pandeminin başlarında temizlik ve hijyen amacıyla su kullanımı sebebiyle su kullanımında yüzde 4'lük bir artış olduğunu hatırlatan Alpsoykan, "Pandemi koşulları biraz daha hafiflediği için su kullanımı yaklaşık yüzde 4 azaldı. Bir de İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin su kaçaklarıyla ilgili yapmış olduğu ciddi çalışmalar var. Yönetmeliklere göre 2023 sonuna kadar kayıp kaçak oranlarında yüzde 30'un altına düşmemiz gerekiyor ancak şu anda bizim oranımız yüzde 28.5'larda. Bu oran 2028'de de yüzde 25'in altına inecek. Bu anlamda da su kullanımında bir iyileştirme söz konusu" diye konuştu.

"Suyumuzu tasarruflu kullanmamız gerekiyor"

Son olarak su tasarrufu konusuna değinen Alpsoykan, "Tatlı su kaynaklarının sınırlı olduğunu bilerek buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Kaygılanmak açısından demiyorum ama daha dikkatli olarak

suyumuzu tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Su tasarrufu yapıp, gerekli önlemleri aldığımızda önümüzdeki yıllarda içme suyu açısından bir sıkıntı yaşanmayacağı söz konusu" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Alpsoykan, Nisan yağmurlarının İzmir'de genelde iyi geçtiğini ancak bu sene meteorolojik verilere göre Nisan ayında pek yağış gözükmediğini söyledi.

Tahtalı Barajı'nda İzmir'e 600 gün yetecek kadar su var
Tahtalı Barajı'nda İzmir'e 600 gün yetecek kadar su var
Tahtalı Barajı'nda İzmir'e 600 gün yetecek kadar su var

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Tahtalı Barajı, Nisan, İzmir, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tahtalı Barajı'nda İzmir'e 600 gün yetecek kadar su var - Son Dakika


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