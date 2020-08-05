Tahtalı Dağı'nın zirvesi, 1 ayda 15 bin kişiyi ağırladı - Son Dakika

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bulunan 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine, pandemi sürecindeki normalleşmeyle birlikte 1 ayda 15 bin yerli ve yabancı turist geldi.

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Kemer'de, alternatif turizm noktalarından olan, 'Toroslar ile Beydağları'nın zirvesi' olarak nitelendirilen Tahtalı Dağı'na, 2019 yılında 360 bin yerli ve yabancı turist ulaştı. Pandeminin başlamasıyla ara verilen ziyaretler normalleşme süreciyle birlikte 21 Haziran'da yeniden başladı. Olympos Teleferik ile 2 bin 365 metrelik zirveyi 1 aylık sürede 15 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. 12 ay açık olan zirvede hedef ise yıl sonuna kadar 180- 200 bin rakamına ulaşmak. Turistler, zirvede eşsiz manzarayı izlemenin yanı sıra özellikle yamaç paraşütü ve bungy catapult'i (insan sapanı) kullanıyor.

Olympos Teleferik Operasyon Müdürü Fatih Koyuncu , "Pandemi sürecinde tüm hazırlıklarımızı yaparak 21 Haziran tarihinde tesisimizi açtık. Tüm önlemlerimizi almamız sayesinde, şu güne kadar yaklaşık 1 ay geçti 15 bin misafiri ağırladık. Ayrıca açılışa özel kampanyalarımız sayesinde özellikle Çıralı , Olympos ve Adrasan bölgelerimizdeki misafirlerimizi buraya çekebildik" dedi.1 Temmuz itibarıyla Ukrayna pazarının açılmasıyla o pazarla ilgili hareketliliğin de başladığını aktaran Koyuncu, "Arap misafirlerimizi yavaş yavaş ağırlamaya başladık. Şöyle bir şey de gerçekleşti. İngiltere uçuşları açıldığından beri İngiliz asıllı Hint misafirlerimiz tesisimizi ziyaret etmeye başladı. Umuyoruz ki ağustos ayı itibarıyla Rus pazarı da açılır ve biz bu sayede yılı güzel bir şekilde kapatırız" diye konuştu.'AÇIK HAVA OLDUĞU İÇİN CAZİBE ALANI HALİNE GELİYOR'

2019 yılında yaklaşık 360 bin misafirle yıl sonunu kapattıklarını anlatan Fatih Koyuncu, "Bu yılki hedefimiz, şu andaki sayılara bakarak yaklaşık 180-200 bin misafir taşımayı düşünüyoruz. Tesisimizin en büyük özelliklerinden birisi açık havada olması, doğası. Bunlar açıkçası tesisimizi cazibe alanı haline getiriyor. Kabinlerimizin kapasitesini yüzde 50'ye düşürdük. Sosyal mesafelerimizi koruyoruz. Ziyaretçilerimizi bekliyoruz" dedi.