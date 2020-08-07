Tahtalı Dağı zirvesinden uçuşlar başladı - Son Dakika

Türkiye Hava Sporları Federasyonu yönetiminin koronavirüs önlemleri kapsamında, yamaç paraşütü uçuşlarının durdurulması önerisinin ardından yamaç paraşütçüleri, Tahtalı zirvesinden atlayışları askıya aldı. Zirveden atlayışları organize eden Escape Yamaç Paraşüt Okulu ortağı Mehmet Dursun , Tahtalı Teleferik'in açılmasıyla atlayışların başlayacağını duyurdu. Normalleşme sürecinde teleferiğin açılmasının ardından zirveye akın eden turistler, yamaç paraşütü atlayışı yapmayı da ihmal etmiyor.

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki 2 bin 365 rakımlı Tahtalı Dağı zirvesinden yamaç paraşütü atlayışları, normalleşme sürecinde yeniden başladı. Yerli ve yabancı yüzlerce turist , atlayışlara yoğun ilgi gösterdi.

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 08:09

Kaynak: DHA

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