Tahtalı Run to Sky'da 12 ülkeden 400 sporcu yarışacak

Zorlu patika koşusu Tahtalı Run to Sky powered by Corendon Airlines için geri sayım başladı. Pandemi koşulları çerçevesinde, gerekli tüm sağlık tedbirleri alınarak gerçekleştirilecek olan ve 4 farklı kategoride koşunun yer alacağı organizasyonda; 12 ülkeden 400 sporcu, finişi görmek için mücadele edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Kemer Kaymakamlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) ve Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (KETOB) desteklediği; "Tahtalı Run to Sky powered by Corendon Airlines" 5-6 Haziran 2021 tarihleri arasında turizmin başkenti Antalya'nın gözde turizm merkezlerinden Kemer'de koşulacak.

Katılımcılar dört farklı yarışta mücadele edecek

Tahtalı Run To Sky ilk kez 2015'in Mayıs ayında 50 sporcunun katılımıyla düzenlenmişti. 5-6 Haziran 2021 tarihinde 7. kez gerçekleştirilecek olan Tahtalı Run To Sky powered by Corendon Airlines, 12 ülkeden 400 sporcunun mücadelesine sahne olacak.

Dört farklı kategoride gerçekleştirilecek yarışların parkur mesafeleri ise şu şekilde olacak:

116 Km Tahtalı Ultra Sky

62 Km Berg Sky Race

27 Km Tahtalı Run to Sky

29 Km Chimera Run

116 km mesafeli Tahtalı Ultra Sky, 2365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı çevresinde koşulan ve zirvesinde de son bulan, Türkiye'nin ilk 100 km üstü Skyrunning yarışıdır. 62 km mesafeli Berg Sky Race, yine 2365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı çevresinde koşulan ve Tahtalı Dağı zirvesinde sona eren Avrupa ve Türkiye'nin en zorlu parkurlarından biridir.

27 km mesafeli Run to Sky ise sıfır noktası olan deniz kenarından başlayıp 2365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı zirvesine koşulan keyifli bir o kadar da zorlu bir yarıştır. Organizasyonun 29 km mesafeli Chimera Run yarışı da tarihi, kültürü ve muhteşem manzarası ünlü Kemer'in Çıralı bölgesinde düzenlenmektedir.

Organizasyonda 12 ülkeden 400 sporcu yarışırken; sporcuların arkadaşları, aileleri ve antrenörleri ile birlikte Kemer yaklaşık 1500 kişilik bir kitleye ev sahipliği yapma imkanına da kavuşacak. - İSTANBUL