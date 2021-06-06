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Tahtalı Run to Sky powered by Corendon Airlines'ta birinciler belli oldu - Son Dakika

Tahtalı Run to Sky powered by Corendon Airlines'ta birinciler belli oldu

06.06.2021 16:39

- Tahtalı Run to Sky powered by Corendon Airlines'ta birinciler belli oldu Tahtalı Run to Sky powered by Corendon Airlines'ta Tahtalı Ultra Sky ve Berg Sky Race yarışlarının birincileri belli oldu.

- Tahtalı Run to Sky powered by Corendon Airlines'ta birinciler belli oldu

ANTALYA - Tahtalı Run to Sky powered by Corendon Airlines'ta Tahtalı Ultra Sky ve Berg Sky Race yarışlarının birincileri belli oldu. Tahtalı Run to Sky powered by Corendon Airlines'ta 116 kilometrelik parkuru Mahmut Yavuz birinci tamamladı.

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'nın gözde turizm noktalarından Kemer'de, Kemer Belediyesi'nin desteği ve Corendon Airlines'ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Tahtalı Run to Sky powered by Corendon Airlines'ta 116 kilometrelik Tahtalı Ultra Sky'ı erkeklerde Mahmut Yavuz, kadınlarda Aylin Savacı Armador birinci sırada tamamlarken 62 kilometrelik Berg Sky Race'te ise Kemal Kukul ipi birinci sırada göğüsledi.

Sporculara sorunsuz bir yarış deneyimi sunan organizasyon, tüm sporculardan olumlu geri dönüş alırken katılımcılar, denizden gökyüzüne koşma keyfini de yaşamış oldu.Türkiye'nin en zorlu parkurlarından bazılarına ev sahipliği yapan yarışta Tahtalı Ultra Sky ve Berg Sky Race'in kadınlar ve erkekler podyumları ise şu şekilde sıralandı:

"Tahtalı Ultra Sky Kadınlar"

1. Aylin Savacı Armador - 19 saat 11 dakika 56 saniye (kadınlarda sadece bir sporcu zaman limitinde yarışı bitirdi)

Tahtalı Ultra Sky Erkekler İlk 3 : 1. Mahmut Yavuz - 15 saat 21 dakika 11 saniye, 2. Alper Dalkılıç - 18 saat 20 dakika 46 saniye, 3. Savaş Lütfi Kara - 18 saat 31 dakika 9 saniye

Berg Sky Race Kadınlar İlk 3: 1. Kyrstyna Bratasiuk - 8 saat 44 dakika 25 saniye, 2. Olkav Cheberakha - 9 saat 54 dakika 46 saniye, 3. Shooka Seilani - 13 saat 46 dakika 57 saniye

Berg Sky Race Erkekler İlk 3: 1. Kemal Kukul -8 saat 42 dakika 56 saniye, 2. Hikmet Karakaya - 8 saat 59 dakika 26 saniye, 3. Samet Uysal - 9 saat 3 dakika 19 saniye

Organizasyon kapsamında gerçekleştirilen 27 kilometrelik Tahtalı Run to Sky ve 29 kilometrelik Chimera Run yarışlarında ise ilk 3'ler şu şekilde:

Tahtalı Run to Sky Kadınlar İlk 3

1. Itır Atadiyen - 4 saat 47 dakika 48 saniye,2. Hacer Uslu - 5 saat 44 dakika 45 saniye, 3. Ezgi Keskin - 5 saat 45 dakika 45 saniye

"Tahtalı Run to Sky Erkekler İlk 3"

1. Andrii Lysenko - 3 saat 44 dakika 21 saniye, 2. Oğuzhan Emre Singer - 4 saat 1 dakika 57 saniye, 3. Servet Mutlu Tozkar - 4 saat 9 dakika 53 saniye

"Chimera Run Kadınlar İlk 3"

1. Kübra Yüksel - 4 saat 8 dakika, 2. Svetlana Çatak - 4 saat 20 dakika 4 saniye, 3. Aysun Yavuzcan - 4 saat 26 dakika 15 saniye

"Chimera Run Erkekler İlk 3"

1. Üzeyir Söylemez - 2 saat 48 dakika 45 saniye, 2. Erhan Çalışkan - 3 saat 2 dakika 44 saniye, 3. Hüseyin Aydın Aktaş - 3 saat 10 dakika 36 saniye

Tahtalı Run to Sky powered by Corendon Airlines'ta birinciler belli oldu
Tahtalı Run to Sky powered by Corendon Airlines'ta birinciler belli oldu
Tahtalı Run to Sky powered by Corendon Airlines'ta birinciler belli oldu
Tahtalı Run to Sky powered by Corendon Airlines'ta birinciler belli oldu
Tahtalı Run to Sky powered by Corendon Airlines'ta birinciler belli oldu
Tahtalı Run to Sky powered by Corendon Airlines'ta birinciler belli oldu
Tahtalı Run to Sky powered by Corendon Airlines'ta birinciler belli oldu
Tahtalı Run to Sky powered by Corendon Airlines'ta birinciler belli oldu
Tahtalı Run to Sky powered by Corendon Airlines'ta birinciler belli oldu
Tahtalı Run to Sky powered by Corendon Airlines'ta birinciler belli oldu
Tahtalı Run to Sky powered by Corendon Airlines'ta birinciler belli oldu

Kemer Belediyesi, Mahmut Yavuz, Antalya, Turizm, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tahtalı Run to Sky powered by Corendon Airlines'ta birinciler belli oldu - Son Dakika Spor


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