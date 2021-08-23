Üye Girişi
Tahterevalliden düştü sandılar, işin aslı başka çıktı! Parkta oynayan 18 aylık Berk maganda kurşunuyla yaralandı - Son Dakika

Tahterevalliden düştü sandılar, işin aslı başka çıktı! Parkta oynayan 18 aylık Berk maganda kurşunuyla yaralandı

23.08.2021 13:22

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, ailesiyle gittiği parkta oyun oynarken 18 aylık Berkin Aydemir'in sol omzuna kurşun isabet etti. Maganda kurşununun yaraladığı Berkin'in tedavisi sürüyor. Olay anını anlatan anne Yeliz Aydemir, "Biz tahterevalliden düştüğünü düşünürken meğer maganda kurşununa denk gelmiş. Atletini çekeyim derken içeride parmak genişliğinde delik olduğunu gördüm, kanama olmuştu" dedi.

Yeliz ve Necmi Aydemir çifti, bebekleri Berkin Aydemir'i oyun oynaması için dün Çarşamba Doğal Yaşam Parkı'na götürdü. Parkta oyun oynadığı sırada yaralanan minik Berkin, vücuduna nereden geldiği belli olmayan bir merminin isabet ettiğinin anlaşılması üzerine olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanenin Çocuk Cerrahi Kliniğinde tedavi altına alınan Berkin'in omzundaki mermi çıkarıldı. Mermi adli makamlarca balistik incelemeye yollandı.

"TAHTEREVALLİDEN DÜŞTÜĞÜNÜ DÜŞÜNDÜK"

Anne Yeliz Aydemir, oğlunun tahterevallide oynarken birden düştüğünü, olay anında ilk başta ne olduğunu anlamadıklarını söyledi. "Eşim çocukla ilgilenirken atletinin içeri girdiğini fark ettik" diyen Aydemir, şöyle devam etti:

"Onu çekeyim derken içeride parmak genişliğinde delik olduğunu gördüm, kanama olmuştu. Hemen Çarşamba Devlet Hastanesi'ne gittik. Biz tahterevalliden düştüğünü düşünürken meğer maganda kurşununa denk gelmiş. Doktorlar, mermi çekirdeğinin ciğere çok yakın olduğunu söyledi. Allah'tan kafasına isabet etmedi. Verilmiş sadakamız varmış diyorum, başka bir şey diyemiyorum. Üç beş santim ileri gitse akciğerine denk gelecekmiş."

Tahterevalliden düştü sandılar, maganda kurşunu çıktı! Parkta oynayan 18 aylık Berk yaralandı

"BAŞKA CANLAR YANMASIN DEMEYECEĞİM, ZATEN YANIYOR"

Baba Necmi Aydemir de hala yaşadıkları olayın etkisinde olduklarını söyledi. Her yıl "maganda kurşunu" nedeniyle insanların hayatını kaybettiğini, yaralandığını vurgulayan Aydemir, "Samsunluyum, silahın içindeyiz ama bunun her zaman bir problem olduğunu görüyorduk zaten. Hiçbir zaman da bununla ilgili bir adım atılmadı. Başka canlar yanmasın da demeyeceğim, zaten yanıyor. Bu kez bizim başımıza geldi." diye konuştu.

Tahterevalliden düştü sandılar, maganda kurşunu çıktı! Parkta oynayan 18 aylık Berk yaralandı

"BELKİ DE ULAŞAMAYACAĞIZ, ZATEN CEZA BİLE ÇEKMEYECEKTİR"

Caydırıcı önlemler alınmasını isteyen Aydemir, şunları kaydetti:

"İnsan rahat rahat bir düğüne bile gidemiyor. Bizim başımıza düğün ortamında da gelmedi bu olay. Tamamen piknik alanında, yaşayacağımızı düşünmediğimiz bir ortamdı. Biz olmasak bile orası çok kalabalık, mutlaka birisine denk gelecekti. Tamamen keyfi, bir insanın sadece bir anlık zevk uğruna silahını ateşlemesi. Sarhoş da olabilir, aklı başında bir insan kalabalık bir yere doğru silah sıkmaz. Bu muhtemelen kaçak bir silahtan çıkan mermidir. Belki de ulaşamayacağız, zaten ceza bile çekmeyecektir. Aslında bunların önlenmesi gerekiyor ki hiç bunları yaşamadan, bu acıları çekmeden insanlar mutlu ve huzurlu bir şekilde Türkiye'de yaşayabilsin."

Tahterevalliden düştü sandılar, işin aslı başka çıktı! Parkta oynayan 18 aylık Berk maganda kurşunuyla yaralandı
Tahterevalliden düştü sandılar, işin aslı başka çıktı! Parkta oynayan 18 aylık Berk maganda kurşunuyla yaralandı

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Devlet Hastanesi, oyunlar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Tahterevalliden düştü sandılar, işin aslı başka çıktı! Parkta oynayan 18 aylık Berk maganda kurşunuyla yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan mesajı: Milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz 14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan mesajı: Milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz 1 hafta sonra nişanı vardı! 21 yaşındaki genç kız kaza kurbanı oldu 14:21 1 hafta sonra nişanı vardı! 21 yaşındaki genç kız kaza kurbanı oldu Bolu'da bu işi yapan tek kadın! 14:09 Bolu'da bu işi yapan tek kadın! "Yapamazsın" diyenlere inat 3 yıldır usta olarak çalışıyor
Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını çiğneyen Deniz Akkaya, 3 günlük zorlama hapis cezası için teslim oldu 14:02 Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını çiğneyen Deniz Akkaya, 3 günlük zorlama hapis cezası için teslim oldu Stadın zeminini yetiştiremeyen Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacak 13:40 Stadın zeminini yetiştiremeyen Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacak Chevrolet, Bolt model araçlarını yangın riski sebebiyle geri çağırıyor 12:32 Chevrolet, Bolt model araçlarını yangın riski sebebiyle geri çağırıyor
Eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar eden adam, geride 14 sayfalık mektup bırakmış 12:24 Eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar eden adam, geride 14 sayfalık mektup bırakmış Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarını sosyal medyadan paylaştı 11:15 Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarını sosyal medyadan paylaştı

Son Dakika Haberleri
14:32 Sarı-Lacivertli takım, Mame Thiam'ı 1,5 milyon euroya Kayserispor'a sattı
14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan mesajı: Milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz
14:20 1 hafta sonra nişanı vardı! 21 yaşındaki genç kız kaza kurbanı oldu
14:19 49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi büyülemeyi başardı
14:09 Bolu'da bu işi yapan tek kadın! "Yapamazsın" diyenlere inat 3 yıldır usta olarak çalışıyor
14:03 'Cankurtaran' Necip Uysal, arkadaşına ilk müdahaleyi yaptığı o anları anlattı
14:01 Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını çiğneyen Deniz Akkaya, 3 günlük zorlama hapis cezası için teslim oldu
13:45 İsrailliler araştırdı: 3 doz BioNTech yaptıran kişilerdeki koruyuculuk oranı, iki doz yaptıranlara oranla 4 kat fazla
13:39 Stadın zeminini yetiştiremeyen Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacak
13:27 Polise hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın Meclis'teki gergin halleri yeniden olay oldu: Kanırta kanırta büyükşehri alacağız
Sarı-Lacivertli takım, Mame Thiam'ı 1,5 milyon euroya Kayserispor'a sattı Sarı-Lacivertli takım, Mame Thiam'ı 1,5 milyon euroya Kayserispor'a sattı         
14:32
71 yaşında okuma yazma öğrenen Ayşe teyze hayatını kaleme aldı 71 yaşında okuma yazma öğrenen Ayşe teyze hayatını kaleme aldı         
14:24
49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi büyülemeyi başardı 49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi büyülemeyi başardı         
14:19
'Cankurtaran' Necip Uysal, arkadaşına ilk müdahaleyi yaptığı o anları anlattı 'Cankurtaran' Necip Uysal, arkadaşına ilk müdahaleyi yaptığı o anları anlattı         
14:04
İsrailliler araştırdı: 3 doz BioNTech yaptıran kişilerdeki koruyuculuk oranı, iki doz yaptıranlara oranla 4 kat fazla İsrailliler araştırdı: 3 doz BioNTech yaptıran kişilerdeki koruyuculuk oranı, iki doz yaptıranlara oranla 4 kat fazla         
13:45
Polise hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın Meclis'teki gergin halleri yeniden olay oldu: Kanırta kanırta büyükşehri alacağız Polise hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın Meclis'teki gergin halleri yeniden olay oldu: Kanırta kanırta büyükşehri alacağız         
13:28
Afganistan'da bulunan ABD askerlerinin çekilme süresi gecikirse ne olacak? Taliban sözcüsü çok net konuştu Afganistan'da bulunan ABD askerlerinin çekilme süresi gecikirse ne olacak? Taliban sözcüsü çok net konuştu         
12:28
Son Dakika: Kazdağları'nda orman yangını! Edremit'teki yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor Son Dakika: Kazdağları'nda orman yangını! Edremit'teki yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor         
12:09
Taliban'a karşı direniş Pençşir'de alevleniyor! Efsane komutanın oğlu Ahmed Mesud, üç bölgeyi daha ele geçirdi Taliban'a karşı direniş Pençşir'de alevleniyor! Efsane komutanın oğlu Ahmed Mesud, üç bölgeyi daha ele geçirdi         
11:10
Rıdvan Dilmen geldikten sonra TRT'den ayrılan Ersin Düzen'in yeni yeri belli oldu Rıdvan Dilmen geldikten sonra TRT'den ayrılan Ersin Düzen'in yeni yeri belli oldu         
10:47
Gülsek mi üzülsek mi bilemedik! İki yaşlı amcanın kavgası görenleri hayrete düşürdü Gülsek mi üzülsek mi bilemedik! İki yaşlı amcanın kavgası görenleri hayrete düşürdü         
10:45
İğrenç görüntüler hayrete düşürmüştü! Kedi yiyen kadınla ilgili savcılık kararını verdi İğrenç görüntüler hayrete düşürmüştü! Kedi yiyen kadınla ilgili savcılık kararını verdi         
10:19
Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız         
10:06
Pazarlık gece yarısına kadar sürdü! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı Pazarlık gece yarısına kadar sürdü! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı         
09:56
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın 3 katlı villasını satın aldı Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın 3 katlı villasını satın aldı         
09:54
Evli oldukları pek bilinmiyor! İşte Çukur'un Koçovalı'sı Ercan Kesal'ın kendisi kadar ünlü eşi Evli oldukları pek bilinmiyor! İşte Çukur'un Koçovalı'sı Ercan Kesal'ın kendisi kadar ünlü eşi         
22:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2021 14:41:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tahterevalliden düştü sandılar, işin aslı başka çıktı! Parkta oynayan 18 aylık Berk maganda kurşunuyla yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement