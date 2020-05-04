TAHUD'dan Aile Sağlığı Merkezleri'ne maske, siperlik ve eldiven desteği - Son Dakika

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) koordinasyonunda bazı STK'lar oluşturdukları ortak havuzda toplanan cerrahi maske, siperlikli maske ve eldivenleri, ihtiyacı olan birinci basamak sağlık kuruluşlarına dağıttı.

TAHUD'dan yapılan açıklamaya göre, dernek yetkilileri bir süre önce Aile Sağlığı Merkezlerinden (ASM) ihtiyaç listesi aldıklarını ve bu liste doğrultusunda STK'ların da katkılarıyla toplayabildikleri malzemeleri Ankara'da ihtiyacı olan ASM'lere dağıttı.

Dernek tarafından ihtiyacı olan ASM'lere malzeme toplama ve dağıtma işlemlerine korona mücadelesi bitene kadar devam edeceği belirtildi.

Bu süreçte herkesin elinden geleni yapmasının aktarıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle siperlikli maske ihtiyacının tamamı karşılandı ancak tüketimi hızlı olan bazı malzemeler konusunda destek sağlanmasının uygun olacağını düşünerek böyle bir çalışmayı başlattık.

Bundan sonraki süreçte özellikle ASM'lerde hızlı tüketilen N95 maske, cerrahi maske, bone, tulum ve eldiven konusunda yardım sağlamaya çalışacağız. Sahadan alınan güncel bilgiler doğrultusunda bu yardım listesinin farklılaşabileceğini ve bu havuza katkıda bulunmak isteyen STK'ların, TAHUD Genel Merkezi ya da Ankara Şubesi ile temasa geçmelerini bekliyoruz."