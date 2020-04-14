TAHUD'dan ASM'lerde "hekimlerin dönüşümlü hizmet vermesi" önerisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel TAHUD'dan ASM'lerde 'hekimlerin dönüşümlü hizmet vermesi' önerisi - Son Dakika

TAHUD'dan ASM'lerde "hekimlerin dönüşümlü hizmet vermesi" önerisi

7 saat önce

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Toprak, koronavirüsle mücadelede merkez Aile Sağlık Merkezleri (ASM) belirlenip, her hekimin dönüşümlü hizmet vermesi gerektiğini bildirdi.

TAHUD'dan ASM'lerde

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Toprak, koronavirüsle mücadelede merkez Aile Sağlık Merkezleri (ASM) belirlenip, her hekimin dönüşümlü hizmet vermesi gerektiğini bildirdi.

Prof. Dr. Toprak, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsle mücadelede Türkiye'de oldukça başarılı bir süreç yönetimi gerçekleştirildiğini belirtti.

Toprak, bu süreçte ilk günkü dikkat ve titizlikle, motivasyonu bozmadan, sonuna kadar mücadele etmeye devam edilmesi gerektiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Aile hekimleri olarak topluma, hastaya en yakın branşız. Bir sokak ötede ya da bir telefon kadar yakın, bireylerin her türlü hastalığını, yaşam koşullarını bilen aile hekimi bu dönemde de hastalarımızın ilk başvurdukları hekim, onlara en fazla elini uzatan branş olmuştur. Ülkemizin her yerinde köyünde, ilçesinde, şehrinde birçok branş hekimlerinin olmadığı ücra yerlerde, hastalarımıza en fazla hizmet bu dönemde de aile hekimleri tarafından sunulmuştur. Bu görevi seve seve yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz."

Aile hekimlerinin sağlıkları ve bağlantılı olarak hastalarının sağlıkları için yerel desteklerin arttırılması gerektiğini vurgulayan Toprak, şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüse dikkat edelim derken gebeleri, bebekleri ve aşıları da ihmal etmememiz gerekiyor. Aynı ASM'ye biri Kovitli diğeri gebe bir vatandaşımız girse aynı ortamı paylaşacak, virüsü biz ne kadar tedbir alsak da bulaştırma ihtimali çok çok artacaktır. Aile sağlığı merkezlerine hala rutin takipli sağlık gebeler başvurmaya devam ediyor. İçeri giren sağlıklı ve evlilik raporu almak için gelmiş bir vatandaşımız da olabiliyor. Ayrı giriş ve oda sistemleri alt yapı olarak her birim için mevcut değil. Temas öykülü kişileri veya yurt dışından gelen olası vakalar aynı birimlerde takip ediliyor.

Bu durum ciddi bir risk oluşturuyor. Bu konuda en önemli çözüm nasıl ki koronavirüs için merkez hastaneler belirleniyor, benzer şekilde merkez ASM'ler belirlenmeli ve her hekim aynı anda değil dönüşümlü olarak hizmet vermeli. Bu sayede hekimlerimizin ve hemşirelerimizin de virüsle enfekte şansını azaltmış oluruz."

Türk Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği, Dilek Toprak, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 02:58 Kaynak: AA

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