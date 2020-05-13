TAHUD Kayseri Şube Başkanı Kadir Özdemir:

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Kayseri Şubesi Başkanı Uzm. Dr. Kadir Özdemir, "Aile hekimlerimizin uyguladığı filyasyon ile korona virüsle mücadelede büyük başarı sağladık" dedi.



TAHUD Kayseri Şube Başkanı Uzm. Dr. Kadir Özdemir, yaptığı açıklamada, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında sizlerle birlikte aldığımız tedbirler sonucunda salgını kontrol altına almakta önemli mesafeler katettik. Sizlerin göstermiş olduğu uyumluluk ile il sağlık personellerimizin ve tüm Kayseri'deki aile hekimlerimizin uygulamış olduğu filyasyon sayesinde Kayseri'de korona virüs ile mücadelemizde büyük başarı sağlandığını düşünüyoruz. Havaların ısınması sebebiyle lütfen rehavete kapılmayalım. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'mizde de berberlerin ve alışveriş merkezlerinin açılması ile buralara olan başvuru sayılarımızda artış olduğunu görmekteyiz. Korona virüsün daha da yayılmasının önüne geçebilmek için olabildiğince evde kalalım. Çıkmak zorundaysak maske takmayı, el dezenfektanı kullanmayı, sosyal mesafeye dikkat ederek yakın temasta bulunmaktan kaçınmayı ihmal etmeyelim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ