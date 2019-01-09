Son Dakika Haberleri: Tahvil İhracı İçin 3 Kuruluşa Yetki

Tahvil İhracı İçin 3 Kuruluşa Yetki

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2029 vadeli tahvilin ihracı için Citigroup, Deutsche Bank ve JP Morgan'a yetki verdi.

Tahvil İhracı İçin 3 Kuruluşa Yetki, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2029 vadeli tahvilin ihracı için Citigroup, Deutsche Bank ve JP Morgan'a yetki verdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2029 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla bugün Citigroup, Deutsche Bank ve JP Morgan'a yetki vermiştir." ifadesi kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:26 Kaynak: AA

Deutsche Bank, Citigroup, Ekonomi
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