Tahvil İhracı İçin 3 Kuruluşa Yetki
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2029 vadeli tahvilin ihracı için Citigroup, Deutsche Bank ve JP Morgan'a yetki verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı
, dolar cinsinden 2029 vadeli tahvilin ihracı için Citigroup
, Deutsche Bank
ve JP Morgan'a yetki verdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2029 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla bugün Citigroup, Deutsche Bank ve JP Morgan'a yetki vermiştir." ifadesi kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:26 Kaynak: AA
Hazine, Dolar Cinsi Tahvil İhracı İçin 3 Bankaya Yetki Verdi
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