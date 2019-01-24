Son Dakika Haberleri: Tahvil İhracı İçin 3 Kuruluşa Yetki

Tahvil İhracı İçin 3 Kuruluşa Yetki

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, avro cinsinden 2025 vadeli tahvil ihracı için BNP Paribas, Deutsche Bank ve JP Morgan'a yetki verdi.

Tahvil İhracı İçin 3 Kuruluşa Yetki, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanlığı, avro cinsinden 2025 vadeli tahvil ihracı için BNP Paribas, Deutsche Bank ve JP Morgan'a yetki verdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde avro cinsinden 2025 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla bugün BNP Paribas, Deutsche Bank ve JP Morgan'a yetki verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:42 Kaynak: AA

Ekonomi
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