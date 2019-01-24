Tahvil İhracı İçin 3 Kuruluşa Yetki
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı, avro cinsinden 2025 vadeli tahvil ihracı için BNP Paribas, Deutsche Bank ve JP Morgan'a yetki verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, avro cinsinden 2025 vadeli tahvil ihracı için BNP Paribas, Deutsche Bank ve JP Morgan'a yetki verdi.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde avro cinsinden 2025 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla bugün BNP Paribas, Deutsche Bank ve JP Morgan'a yetki verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:42 Kaynak: AA
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