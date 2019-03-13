Tahvil piyasalarından resesyon sinyali
1 saat önce
Resesyonu öngörmek için 'erken uyarı sistemi' olarak görülen tahvil piyasaları yatırımcının ekonomik kaygılarının arttığını gösteriyor.
Resesyonu öngörmek için 'erken uyarı sistemi' olarak görülen tahvil piyasaları yatırımcının ekonomik kaygılarının arttığını gösteriyor. (Evrim Küçük)
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:05
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