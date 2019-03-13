Son Dakika Haberleri: Tahvil piyasalarından resesyon sinyali

Tahvil piyasalarından resesyon sinyali

1 saat önce

Resesyonu öngörmek için 'erken uyarı sistemi' olarak görülen tahvil piyasaları yatırımcının ekonomik kaygılarının arttığını gösteriyor.

Tahvil piyasalarından resesyon sinyali, System.String[]
Resesyonu öngörmek için 'erken uyarı sistemi' olarak görülen tahvil piyasaları yatırımcının ekonomik kaygılarının arttığını gösteriyor. (Evrim Küçük)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:05 

Ekonomi
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