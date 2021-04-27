TAİB, Biden'ın "soykırım" nitelemesini kınadı - Son Dakika

TAİB, Biden'ın "soykırım" nitelemesini kınadı

27.04.2021 20:35
TAİB, Biden'ın

Türkiye'deki Azerbaycanlı İş Adamları Birliği (TAİB) üyeleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin, "En hafif tabirle tarihi gerçekleri çarpıtmak olduğuna inanıyor ve kabul edilemez buluyoruz.

Türkiye'deki Azerbaycanlı İş Adamları Birliği (TAİB) üyeleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin, "En hafif tabirle tarihi gerçekleri çarpıtmak olduğuna inanıyor ve kabul edilemez buluyoruz." açıklamasında bulundu.

TAİB, yaptığı açıklama ile ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Bunun gerçekleri çarpıtmak olduğunu ve kabul edilemez bulduklarının altını çizen TAİB üyeleri, yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir millet, iki devlet' ülküsüyle uzun yıllardan beri süregelen güçlü bir dostlukla bağlı olduğumuz Türk halkının, tarihi gerçeklerle örtüşmeyen ve uluslararası hukuk açısından da geçerliliği olmayan bu ithama maruz bırakılmasını en güçlü şekilde kınıyoruz. Asil Türk milleti tarih sahnesinde her zaman barış yanlısı ve hoşgörülü karakteriyle tanınmıştır. Şanla, şerefle dolu tarihi boyunca asla böyle bir insanlık suçu işlememiştir. Bu köklü tarih, asılsız iddialarla karalanamaz.

Kaldı ki, Ermenistan ve soykırım dendiğinde, Azerbaycan halkının yüreğine Ermenistan'ın yaptığı Hocalı Soykırımı'nın acısı düşüyor. Sadece 20'nci yüzyılın değil, insanlık tarihinin tanık olduğu en büyük trajedilerden biri olan Hocalı Soykırımı'nda, Dağlık Karabağ Bölgesi'ndeki Hocalı kasabasında yaşayan 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk olmak üzere toplam 613 vatandaşımız katledildi. 1.275 kişi esir alındı ve ne yazık ki, bunların 150'sinden bugüne kadar bir haber alınamadı. Bu insanlık dışı olaydan 487 sivil ağır yaralı olarak kurtuldu."

Açıklamada şunlara vurgu yapıldı:

"Bu acımasız katliamın ve geçtiğimiz yıl Ermenistan'ın Karabağ Bölgesi'ni haksız işgaliyle başlayan, masum sivillere yönelik alçakça saldırılarıyla şiddetini tırmandırdığı savaşın anıları hafızalarımızda bu kadar tazeyken, ABD'nin gündeminde Ermenistan'ın asılsız iddiasının olması, lobi faaliyetlerinin etkisi altında yapılan siyasi bir hamle olduğunu kanıtlar nitelikte.ABD yönetimi soykırıma uğrayan halkların yaralarının sarılmasına aracılık etmek istiyorsa, ilk önce tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan Hocalı Soykırımı'nı ve Ermenistan'ın savaş suçlarıyla dolu sabıkasını konuşmalıdır.

1915 olaylarının arşivlere ve belgelere dayandırılarak, gerçeklerin ışığında ve objektif bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor, her zaman olduğu gibi bu konuda da Türkiye'nin yanında yer alacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Amerika Birleşik Devletleri, Ermenistan, Soykırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TAİB, Biden'ın 'soykırım' nitelemesini kınadı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Biden'a 'soykırım' tepkisi: Türkiye'nin atacağı adımlar olacaktır AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Biden'a 'soykırım' tepkisi: Türkiye'nin atacağı adımlar olacaktır Denizli'de bir okulun çöpünden Atatürk posteri ve İstiklal Marşı tablosu çıktı Denizli'de bir okulun çöpünden Atatürk posteri ve İstiklal Marşı tablosu çıktı Hareketsizliğin koronadan daha tehlikeli olduğunu söyleyen uzman isimden, evde kalanlara kritik tavsiyeler Hareketsizliğin koronadan daha tehlikeli olduğunu söyleyen uzman isimden, evde kalanlara kritik tavsiyeler Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisi Chloe Loughnan çıktı Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisi Chloe Loughnan çıktı Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek Alevlerin çatıyı sardığı yangında mahsur kalan talihsiz adam, kendini 6'ncı kattan aşağı attı Alevlerin çatıyı sardığı yangında mahsur kalan talihsiz adam, kendini 6'ncı kattan aşağı attı Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına "Süreci hızlandırın" talimatı Bağcılar'da komşusunu yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Olayın altından çok başka detaylar çıktı Bağcılar'da komşusunu yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Olayın altından çok başka detaylar çıktı
Havasından mıdır suyundan mıdır bilinmez! Bu ülkede kadın-erkek kapıdan geçerken zorlanıyor Havasından mıdır suyundan mıdır bilinmez! Bu ülkede kadın-erkek kapıdan geçerken zorlanıyor         
20:44
Türk bayrağını yırtan hadsiz Yunan vekil Ioannis Lagos tutuklandı Türk bayrağını yırtan hadsiz Yunan vekil Ioannis Lagos tutuklandı         
19:32
Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü         
18:46
Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı         
18:03
Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı         
18:03
Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi         
17:12
Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil         
16:25
Mustafa Denizli geri dönüyor! Kendisini isteyen Altay kulübünden talebi herkesi duygulandırdı Mustafa Denizli geri dönüyor! Kendisini isteyen Altay kulübünden talebi herkesi duygulandırdı         
16:05
İki ünlü isimden, enstrümanları kıyamet alameti olarak nitelendiren Nihat Hatipoğlu'na tepki İki ünlü isimden, enstrümanları kıyamet alameti olarak nitelendiren Nihat Hatipoğlu'na tepki         
15:52
Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısının paylaşımı yürek burktu Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısının paylaşımı yürek burktu         
15:51
Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü         
15:23
"Karımın çamaşırlarını gördün" kavgasında kanlı son! Biri hapse, diğeri mezara girdi         
13:37
Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti         
13:15
Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı         
12:12
Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı         
11:26
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum         
10:43
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri         
00:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 20:54:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TAİB, Biden'ın "soykırım" nitelemesini kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement