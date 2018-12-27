TAİDER "Aile İçi İletişim ve İlişki Yönetimi" Eğitimi Düzenlendi

TAİDER tarafından Uzm. Psikolog Hülya Üstel ELEVİŞ eşliğinde İstanbul'da düzenlenen "Aile İçi İletişim ve İlişki Yönetimi" eğitimi aile bireylerinin kendi aralarında olduğu gibi işletme ile aile arasındaki iletişimin de sağlıklı bir ilişki sistemi içinde düzenlenmesini hedefliyor. Hem bireyin kendi içinde hem de aile bireylerinin işletme içindeki rolleri nedeniyle yaşanması muhtemel rol çatışmalarının önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan ELEVİŞ: "Aile bireyleri birlikte çalışırken, iş ortamındaki çatışmanın sadece işle ilgili olduğunu düşünmek, çok şeyi görmezden gelmek olur. Birbirlerinin her türlü ev halini bilen, birbirlerine emek vermiş ve hayatını birlikte geçirmiş insanların işle ilgili çatışmaların yarısı gerçekten işle ilgiliyse, yarısı da duygularıyla ve o güne kadar biriktirdikleri yargı ve içerlemelerle ilgili oluyor" dedi. İş çatışmalarının doğru tanımlanması, ilişkinin doğru kurgulanması ve en önemlisi "ebeveyn-çocuk" olmaktan çıkıp "profesyonel iş arkadaşları" olabilmenin aile işletmelerinin sürdürülebilirliği açısından önemine değinen ELEVİŞ "Kurumsallaşarak edinilen bilgilerin beceri ve tutum haline dönüşmesi, iş yaşantısının aile yaşantısı ve duygularından arındırılması zamanla, emekle, samimi bir motivasyon ve doğru rehberlerle her zaman mümkündür. Kurucu neslin geçmişten gelen tutum ve davranışlarında değişikliğe gidebilmesi, aile olarak birlikte çalışmayı hem keyifli hale getirecek hem de işletmeyi güçlendirecektir" dedi.

Eğitimin ardından katılımcılar, enerji sektörünün lider firmaları için depolama tankları ve anahtar teslim tesisler üreten CRYOCAN firması URHAN Ailesi 2.nesil üyeleri ile deneyim paylaşımları bölümünde bir araya geldi. CRYOCAN Yönetim Kurulu Başkanı Tekin URHAN: "Aile ve aynı zamanda iş ortağı olmanın getireceği zafiyetleri aşabilmek için işyerinde ve ailede güven ortamının sağlanması, aile ve iş ilişkilerinin birbirinden ayrıştırılması gerekmektedir. Aile işletmelerinin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için bu süreçte rehberlik edecek profesyonellerden gerekli desteklerin alınmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

TAİDER Akademi Komitesi Başkanı Şükrü ÜNLÜTÜRK ise aile işletmelerinin sürdürülebilirlik yolculuğunda ihtiyaç duyduğu yol haritalarını oluşturulabilmelerine destek olmak amacıyla yapılan eğitim faaliyetlerini TAİDER Aile İşletmeleri Akademisi çatısı altında sürdürdüklerini belirterek "TAİDER Akademi bünyesindeki eğitimleri farklı kılan en önemli nokta, eğitimlerde daha önce kendi işletmelerinde uygulamış aile işletmesi sahibi aile bireylerinin deneyimlerini başarılı ya da başarısız oldukları uygulamaları katılımcılarla güven ortamında ve içtenlikle paylaşmaları. Bu sayede TAİDER Akademi bünyesinde teorik olarak ortaya konan her bilginin gerçek hayata yansıması paylaşılırken verilen eğitimler kurumsallaşma yolculuğuna çıkacak katılımcı aile işletmelerimize ışık tutmaktadır" dedi