TAİDER Denizlili Aile Şirketleri ile Buluştu

DEGİAD Başkanı Hakan URHAN'ın açılış konuşması ile başlayan toplantıda, Lila KağıtYönetim Kurulu Üyesi ve TAİDER Başkanı Aydın ÖĞÜCÜ ileTETATeknik Tarım Yönetim Kurulu Üyesi Sumer TÖMEK BAYINDIR Funika Tekstil Yönetim KuruluBaşkan Yardımcısı, TAİDER ve DEGİAD üyesi Civan SÖZKESEN moderatörlüğünde katılımcılara aileşirketlerinin doğasında var olan sürdürülebilirlik kavramının önemi aktarıldı.

Kurumsal yönetim ilkelerine bağlısürdürülebilir ve güçlü aile şirketleri ekonomimizin altın anahtarıdır

Açılış konuşmasındasadece belli bir dönem için değil, kalıcı başarıya ulaşmış aile şirketlerininönemine değinen DEGİAD Başkanı HakanURHAN "Belirli bir dönem veya geçici birdönem için başarıdan ziyade, kalıcı ve devamlılığı olan, sürdürülebilirbaşarıya ulaşmış şirketleri başarılı olarak kabul etmemiz en doğrusu olacak.Yoksa belirli bir dönem için başarıya ulaşmış, ancak sonrasında hissedarlarveya aile üyeleri arasındaki çatışmalardan kaynaklı bölünmeler, küçülmeler ve sonrasındafaaliyetlerine son verme aşamasına giden çok şirket görüyoruz" dedi. Denizli'deki aile şirketlerinde aile veşirket ilişkileri ve çatışma yönetimi konusunda henüz yeteri kadar bilincinoluşmadığını gözlemlediğini belirten URHAN "Halefiyet planı, aile anayasası,hissedarlık sözleşmeleri gibi hayati öneme sahip konularda oluşturulacakprensiplerin yazılı hale getirilmesi konusu üzerinde önümüzdeki dönemdefarkındalığın artırılması gerekmekte. Bunun yanı sıra finansal yapı ve içkontroller, denetleme ve raporlamalarının yeteri seviyede olmaması aileşirketlerimiz için büyük bir dezavantaj oluşturuyor. Biz de iki sektördefaaliyet gösteren bir aile olarak bu kurumsallaşma sürecinin içerisindeyiz.Profesyonel yardım almak suretiyle şirketimizdeki bu tip olumsuzluklarıbertaraf etme yolunda günden güne yol alıyoruz. Bu konuyu şirketlerimize veailemize yapacağımız en önemli yatırımlardan biri olarak görüyoruz" dedi.

Aileşirketlerinde kurucu ve gelecek nesillerin ahengi o şirketi geleceğe taşıyor

Şirket ortakları ve üst düzey yöneticilerarasında yapılan araştırmalarda şirketler için en büyük riskin yanlış yatırım,hatalı muhasebe kayıtları, yetersiz finans yönetimi olduğu belirtilmişken,gerçek hayatta asıl riskinyüzde 80oranında aile içi ilişkilerden kaynaklandığının altını çizen TAİDER Başkanı Aydın ÖĞÜCÜ "Aile şirketlerinde son yıllarda yaşanansorunların tüm dünya ve ülkemiz ekonomisine maliyeti yıllık yaklaşık 300 milyardolar civarında. Türkiye gibi kaynakları sınırlı olan bir ülkede bu denli büyükkayıpların aile içi çatışmalardan kaynaklanması çok yanlış" dedi. Tüm bu iletişim ve değişim sorunlarınınaşılmasında yönetim kurullarındaki bağımsız üyelere önemli görevler düştüğünüsöyleyen ÖĞÜCÜ "Bağımsız yönetim kuruluüyelerinin asli görevlerinin yanı sıra gelecek nesillere yol göstermelerini,kişisel hedef belirlemelerine destek olmalarını ve mentorluk göreviüstlenmelerini önemsiyoruz. Uzmanlaşmış profesyonel iş tecrübeleri ile geleceknesilleri motive etmek ve deneyim kazanmalarını sağlamak konusunda ailedışından olan yönetim kurulu üyelerini bünyenize katmanızı öneririm" dedi.

Çevreye,çalışanına, topluma ve gelecek nesillere yatırım yapan şirketler daha karlı

Son yıllarda yapılan araştırmalarda tüketicilerinbir ürün satın alırken, ürünün hangi koşullarda hazırlandığı, doğaya ve çevreyeuyumu, üreticinin çalışanlarına ve sosyal sorumluluk projelerine katkıları gibipek çok veriyi analiz ederek seçim yaptığını hatırlatan TETA Teknik TarımYönetim Kurulu Üyesi Sumer TÖMEKBAYINDIR "Sürdürülebilirlikkavramı gerek şirketler gerekse toplumlar için çok önemsenmesi gereken birkonu. Bugün hala kârlı faaliyetler gerçekleştiren firmaların, sürdürebilirlikkonusunu göz ardı etmeleri durumunda gelecek yıllarda bu karlılıklarınısürdüremeyecekleri görülüyor. Ayrıca yeni girişimcilik (startup) veteknolojinin etkisini aile şirketlerinin çok iyi değerlendirmesi gerekiyor.Yılların bilgi birikimi ve deneyimi ile teknolojiyi birleştiren en başarılıyeni girişimlerin aile şirketlerinden çıkabileceğini düşünüyorum" dedi. TAİDER Aile İşletmeleri Derneğiolarak 2017 yılından bu yana Türkiye'de iş dünyasınasürdürülebilirlik konusunda liderlik etme hedefiyle yürütülen Kuzey Yıldızı:Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Projesi hakkında da bilgi veren BAYINDIR"Kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımınıbenimseyerek bu alanda çalışmalar yapan aile işletmelerinin teşvik edilmesiniiçin projenin dört bileşeninden bir olan 'Kuzey Yıldızı SürdürülebilirlikÖdülleri' ile çalışanlar, çevre, toplum ve gelecek nesiller açısından farkyaratarak ülke ekonomisine değer katan aile işletmeleri ödüllendiriliyoruz.Ödüle başvurmak için TAİDER üyesi olmak gerekmiyor. Hisselerinin en az yüzde50'sinin ailenin kontrolünde bulunan, bir üretim faaliyeti olan ve halka açıkolmayan tüm Denizlili işletmeleri, kendilerini ölçümleyebilmek vegeliştirebilmek için bu sürece davet ediyoruz" dedi.

Aile işletmesinin hâlihazırda işliyorolması, gelecek nesil üyeleri için bir avantaj değil

Oturumun moderatörlüğünü üstlenenTAİDER ve DEGİAD üyesiCivan SÖZKESEN ise sürdürülebilirlik konusunda gelecek nesilleregörev düştüğünü belirterek "Gelecek nesil üyesi olarak bizler, bir gün işleri devralacak olmanınfarkındalığı ile kendimizi geliştirmeliyiz. Bir yandan aile değerlerinikoruyarak, diğer yandan da şirketi daha da ileriye taşıyacak girişimlerdebulunacak cesareti ve birikimi sağlayacak tecrübeler edinmeliyiz" dedi. Funika'nın kuruculideri Nuri SÖZKESEN'in 2009 yılındaki ani kaybı sonrasında kurumsallaşmanın dasağladığı tecrübe ve avantajla şirketin büyümesini sağladıklarını aktaranSÖZKESEN "O dönemde aile üyeleri arasındaki iletişim ve şeffaflık çok önemliydi.2010 yılında çalışma masalarımızı aynı odaya taşıyarak, iletişimi artırmayıbaşardık. Hala da aynı odada çalışıyoruz"dedi.