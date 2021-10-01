Üye Girişi
TAİDER Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi - Son Dakika

TAİDER Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi

01.10.2021 12:49
TAİDER Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi, System.String[]

Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Urhan, "Salgın dönemi tüm dünyayı olduğu gibi biz aile şirketlerini de derinden etkiledi.

Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Urhan, "Salgın dönemi tüm dünyayı olduğu gibi biz aile şirketlerini de derinden etkiledi. Hem bireylerin hem de şirketlerin yaşamını sağlıklı sürdürebilmesi için aile şirketlerinin çok hızlı hareket etmesi ve değişime uyum sağlaması yaşamsal bir zorunluluk haline geldi." dedi.

Urhan, çevrim içi düzenlenen TAİDER 9. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, salgın döneminin tüm dünya için, değişken, belirsizi karmaşık ve muğlak bir dönem olduğunu söyledi.

Salgın döneminin tüm dünyayı olduğu gibi aile şirketlerini de derinden etkilediğine dikkati çeken Urhan, "Hem bireylerin hem de şirketlerin yaşamını sağlıklı sürdürebilmesi için aile şirketlerinin çok hızlı hareket etmesi ve değişime uyum sağlaması yaşamsal bir zorunluluk haline geldi. Piyasalar tam anlamıyla belirsiz ve sürekli değişkenlik gösteriyor. Yıkıcı inovasyon her geçen gün ezberleri bozuyor. Bu durum tüm işletmelerin çevik organizasyon olma ihtiyacını maksimum seviyeye getirdi. Dün doğru olan bugün artık ne yazık ki doğru olmaktan çıktı. Böylesi bir dönemde standart yaklaşımlar yerini daha esnek, çevik ve adaptif yaklaşımlara bırakmak zorunda." ifadelerini kullandı.

TAİDER olarak aile şirketlerinin sürdürülebilir büyümesine destek olmak için pek çok çalışma yaptıklarını aktaran Urhan, 9 yıllık bir sürede 300'ü aşkın etkinlikte 10 binin üzerinde kişiye dokunarak Türkiye'deki aile işletmelerinin gündemini yansıttıklarını ve Türkiye'deki aile işletmelerinin sürdürülebilirlik yolculuğunda farkındalık oluşturmaya ve bilgilendirerek destek olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Bu yıl salgın döneminde "TAİDER Üye Profil ve Eğilimler Araştırması" adı altında yaptıkları bir anket çalışmasının sonuçlarını da paylaşan Urhan, şöyle devam etti:

"Anket çıktılarında da görüldüğü gibi aile işletmeleri; kendi sürdürülebilirliklerini sağlama konusunda geliştirilecek alanları 'nesil devrinin planlanması' ve 'kurumsallaşma süreçlerinin tamamlanması' şeklinde önceliklendiriyorlar. Bu dönem anket sonuçlarının işaret ettiği gelişme alanlarına, özellikle TAİDER Akademi eğitimlerinde odaklanmayı planlıyoruz. Böylelikle aile işletmelerinin sürdürülebilir ve güçlü büyümesine daha etkili katkılar sağlayacağımıza inanıyoruz. Anket sonuçlarından da görüldüğü gibi aile şirketlerimizin işletmenin ve ailenin kurumsallaşması ile birlikte Aile-İş-Ortaklık boyutlarının etkili bir şekilde yönetilmesi konusuna verdikleri önem, dikkati çekici...Yönetim kurullarının ve icra komitelerinin aktif çalışması, uzlaşma kültürü ile kararların alınması, profesyonelleşmede atılan adımlar, gelecek nesillere liderliğin devri için planlı yaklaşımlar, aile anayasaları, aile meclisi toplantıları gibi birçok adım kurumsallaşma yönünde alınan mesafeleri gösteriyor."

TAİDER olarak en büyük amaçlarının sürdürülebilir işletmelere vesile olmak olduğunu belirten Urhan, ayrıca sürdürülebilir bir gelecek için karbon ayak izini küçültüp, dayanışmayı büyütmenin zamanı geldiğini ve artık günümüzde toplum, çevre, çalışanlar ve gelecek nesiller için değer yaratma amaçlı yatırımların geliştirilmesinin büyük önem kazandığını sözlerine ekledi.

"Aile şirketleri ekonomik kalkınma için çok önemli"

Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve TAİDER Üyesi Murat Özyeğin ise zirve kapsamında düzenlenen "Yeni Nesil Kurumsallaşma: Liyakat ve Eşitlik" konulu panelde yaptığı konuşmada, aile işletmelerinin kurumsallaşmasının her anlamda ön plan tutulması gereken bir konu olduğunu belirtti.

Aile şirketleri arasında açık iletişimin çok önemli olduğunu belirten Özyeğin, yeni jenerasyonun şirket içinde inisiyatif alma konusunda ailelerine karşı açık olmaları konusunda tavsiyede bulunarak, "Biz aile şirketlerini yaşatmak zorundayız. Aile şirketleri değerleriyle yaşıyor. Pandemide en az destek almış şirketler aile şirketleriydi. Aile şirketleri işlere çok daha uzun vadeli bakıyor. Ekonomik kalkınma için çok önemli." dedi.

Kurumsallaşma modellerini her şirketin kendi dinamikleri içinde benimsemesi gerektiğine işaret eden Özyeğin, ayrıca şirketi yeni jenerasyona devredecek ilk kurucuların da yapıcı davranması gerektiğini söyledi.

Moderatörün, "Bütün bu kurumsallaşma çalışmalarının olmazsa olmazı, ilk ve en önemli maddeleri nelerdir?" şeklindeki sorusunu yanıtlayan Özyeğin, şunları kaydetti:

"Bir gömleği herkese giydiremeyiz. Çok özel dinamikleri var şirketlerin, ailelerin grupların. Her biri kendine özel. Bu anlamda bana 'Murat sana bir uğramak istiyorum. Şu işi nasıl yaptınız? Sizin anayasayı bir alabilir miyim? ya da anayasanın temel haklarını bana anlatır mısın? Biz de anayasa hazırlıyoruz' dendiğinde anayasanın temel maddelerinde neleri adreslemeleri gerektiğini paylaşmayı seviyorum. Çünkü burada yapılabilecek son şey bir tane gömleği başka ailelere giydirmeye çalışmak.

Çünkü ikinci jenerasyonda bile farklı görüşler olabiliyor. Farklı tercihler olabiliyor. Birinin daha farklı bir önceliği olabiliyor. Diğer kişinin daha farklı olabiliyor. Bu anlamda vaka çalışmalarını incelememiz gerekiyor. Bugün burada bulunmamız, örneğin bizim kendimizi eğitmemiz adına muazzam bir fırsat. TAİDER bunun tartışılmaz öncüsü Türkiye'de. Bununla birlikte bizim vaka çalışmalarında daha ziyade Batıya bakmamız gerekiyor. Çünkü bu ülkelerde bizlerden daha eski aile şirketleri var. Daha eski bir dönemde liberal ve kapitalist ekonomik konuları ele almışlar. Bu şirketlerden bir sürü vaka var önümüzde. Bunlar çalışılıyor. Birçok okulda öğretiliyor. Bu vakalar çalışılıp kendinize en uygun olan gömleği bulabilme imkanınız var."

"Avrupa'da birçok aile şirketi ortak işlere giriyor"

Özyeğin ayrıca Avrupa'da birçok aile şirketinin ortak işlere girdiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birçok aile güçlerini birleştiriyor, her biri birbirinden öğreniyor. Her biri bir araya geldiğinde onların know-how'ları artıyor. Onların bir yatırım yaparken ki pazarlık güçleri artıyor ve bunun etrafında çok büyük iş birlikleri gerçekleşiyor. Bu da ileriye dönük bana göre bizlerin yaşaması gereken çok kıymetli bir fırsat. Biz aileler finansal yatırımlara falan bakarken hiçbirimiz birbirimize rakip falan değiliz. Hepimiz bir takım varlıklarımızın değerini, enflasyona karşı eritmemeye, reel anlamda sabit tutmaya veya geliştirmeye çalışıyoruz. O anlamda ben bu konularda iş birliği yapma konusunda bu mesajı da burada vermek isterim."

Ekonomik Kalkınma, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TAİDER Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kilis'te kaza! Otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı 12:36 Kilis'te kaza! Otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı ''Seninle böyle şeyler yapmak isterim'' mesajıyla birlikte cinsel içerikli videolarını 260 kadına yolladı 12:31 ''Seninle böyle şeyler yapmak isterim'' mesajıyla birlikte cinsel içerikli videolarını 260 kadına yolladı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı 12:17 Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler 12:09 Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler Misafirliğe gittiği evde intihar eden Şeyda, abisinin tabancasını kullanmış 11:40 Misafirliğe gittiği evde intihar eden Şeyda, abisinin tabancasını kullanmış Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap 11:03 Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap
Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var 10:48 Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti 09:57 Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti

Son Dakika Haberleri
12:43 Eşi ve 2 çocuğunu öldüren eski uzman çavuştan savunma: Sahipsiz kalmasınlar diye yaptım
12:31 ''Seninle böyle şeyler yapmak isterim'' mesajıyla birlikte cinsel içerikli videolarını 260 kadına yolladı
12:25 İnternetten aldığı jant, banyo musluğu olarak gelince soluğu savcılıkta aldı
12:17 Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı
12:16 Eski Galatasaraylı Gomis, gol sonrası tekerlekli sandalyede oturanlara sarıldı
12:09 Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler
12:04 Düzenlenen "Sezon 3 operasyonunda, 9 kişi gözaltına alındı
11:56 Aynı oyuncuya tekrar yapıldı! Prag'da sadece çocukların izlediği maçta ırkçılık skandalı patlak verdi
11:28 Rakip futbolcuyla kavga eden Diagne'yi 4 kişi tutamadı
11:26 Türkiye'nin ünlü enerji şirketi Uludağ Elektrik, İngilizlere satıldı
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren eski uzman çavuştan savunma: Sahipsiz kalmasınlar diye yaptım Eşi ve 2 çocuğunu öldüren eski uzman çavuştan savunma: Sahipsiz kalmasınlar diye yaptım         
12:43
Son Dakika! YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı Son Dakika! YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı         
12:32
İnternetten aldığı jant, banyo musluğu olarak gelince soluğu savcılıkta aldı İnternetten aldığı jant, banyo musluğu olarak gelince soluğu savcılıkta aldı         
12:26
Eski Galatasaraylı Gomis, gol sonrası tekerlekli sandalyede oturanlara sarıldı Eski Galatasaraylı Gomis, gol sonrası tekerlekli sandalyede oturanlara sarıldı         
12:16
Aynı oyuncuya tekrar yapıldı! Prag'da sadece çocukların izlediği maçta ırkçılık skandalı patlak verdi Aynı oyuncuya tekrar yapıldı! Prag'da sadece çocukların izlediği maçta ırkçılık skandalı patlak verdi         
11:57
Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti         
11:11
Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi         
10:48
Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi         
10:04
Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim         
09:54
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Bakan Özer'den Bakan Özer'den "Öğretmeni sınıftan kovan" kaymakam için yorum yaptı: Esefle kınıyorum         
07:24
Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları         
23:03
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi         
21:04
Şen kardeşler cinayetinde Şen kardeşler cinayetinde "cinsel ilişki" iddiası! Ölüm döşeğinde katilinin ismini verdi         
19:27
Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü         
18:57
Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı         
18:00
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 12:53:14. #1.13#
SON DAKİKA: TAİDER Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement