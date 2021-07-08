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TAİK Başkanı Yalçındağ: "ABD'deki Türk şirketlerinin çoğunun çabaları Biden'ın iklim hedefleriyle uyumlu" - Son Dakika

TAİK Başkanı Yalçındağ: "ABD'deki Türk şirketlerinin çoğunun çabaları Biden'ın iklim hedefleriyle uyumlu"

08.07.2021 19:55
TAİK Başkanı Yalçındağ:

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Türk şirketlerinin hem ekonomik hem de çevresel açıdan sürdürülebilir iş uygulamaları geliştirmede ön saflarda yer aldığını belirterek, ABD'de önemli operasyonları olan Türk şirketlerinin...

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Türk şirketlerinin hem ekonomik hem de çevresel açıdan sürdürülebilir iş uygulamaları geliştirmede ön saflarda yer aldığını belirterek, ABD'de önemli operasyonları olan Türk şirketlerinin çoğunun çabalarının Biden yönetiminin sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 50 oranında azaltma ve en geç 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma yönündeki hedefleriyle uyumlu olduğunu ifade etti.

TAİK tarafından düzenlenen "Yeşil Ekonomik Kalkınma: Sürdürülebilir Bir Gelecek için Tedarik Zincirlerini Güçlendirmek" başlıklı video konferans etkinliği, TAİK Başkanı Yalçındağ, ABD Kongresi eski üyesi Toby Moffett, eski senatör Christopher Dodd, Kordsa Üst Yöneticisi Ali Çalışkan ve Ulusal Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Birliği (Nareit) çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularından sorumlu Başkan Yardımcısı Fulya Kocak Gin'in katılımıyla gerçekleşti.

Yalçındağ, burada yaptığı konuşmada, yükselen deniz seviyeleri, daha yoğun yaşanan doğal afetler ve artan sıcaklıklarla birlikte tedarik zincirlerini ekonomik kalkınmayı teşvik edecek ve gezegeni koruyacak şekilde inşa etmek için akıllı iş çözümlerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Türk şirketleri sürdürülebilir iş uygulamaları geliştirmede ön saflarda

Pek çok TAİK üyesi de dahil olmak üzere Türk şirketlerinin hem ekonomik hem de çevresel açıdan sürdürülebilir iş uygulamalarını geliştirmede ön saflarda yer aldığına dikkati çeken Yalçındağ, "ABD'de önemli operasyonları olan Türk şirketlerinin çoğunun çabaları, Biden yönetiminin sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 50 oranında azaltma ve en geç 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma yönündeki hedefiyle uyumlu." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçındağ, Amerikan ve Türk şirketlerinin tedarik zincirlerini nasıl güçlendirebileceklerini ve iklimle ilgili konularda nasıl iş birliği yapılabileceğini görüşmek üzere ABD Enerji Bakan Yardımcısı David Turk ile de geçen ay verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Türkiye'nin sürdürülebilir ekonomik kalkınma alanında Amerikalı ortaklarla yaptığı yenilikçi çalışmalara örnekler veren Yalçındağ, gerçekleştirilmesi gereken daha çok potansiyel olduğunu kaydetti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Tam Gemi Şok Denemeleri, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TAİK Başkanı Yalçındağ: 'ABD'deki Türk şirketlerinin çoğunun çabaları Biden'ın iklim hedefleriyle uyumlu' - Son Dakika Ekonomi


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