TAİK Başkanı Yalçındağ: "Türkiye fırsatları değerlendirmeli ABD pazarında daha çok yer almalı"

TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, ABD'nin Çin'den yaptığı ithalatı son dönemde sürekli olarak azalttığına dikkat çekerek, "ABD Çin'den yaptığı ithalatı azaltacak adımlar atıyor. Türkiye olarak fırsatları değerlendirmeliyiz" dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmini artırmak amacıyla çalışmalar sürdüren Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) gerçekleştirdiği online toplantıda yaptığı çalışmaları paylaştı. DEİK Başkanı Nail Olpak ve TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşabilmek adına yapılan çalışmaları anlattı.

Yalçındağ: "Türkiye fırsatları değerlendirmeli ABD pazarında daha çok yer almalı"

Toplantıda konuşan TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, ABD'nin Çin'den yaptığı ithalatı son dönemde sürekli olarak azalttığına dikkat çekerek, "ABD Çin'den yaptığı ithalatı azaltacak adımlar atıyor. Türkiye olarak fırsatları değerlendirmeliyiz, ABD pazarında daha çok yer almamız gerekiyor. Çin'e alternatif ülke olma yolunda adımlar atmalıyız" sözlerini ifade etti.

"Pandemi sonrası ortaya çıkan ticari fırsatları değerlendirmeliyiz"

Koronavirüs pandemisinin iş dünyasında birçok şeyi değiştirdiğine de değinen Yalçındağ, "Türkiye ABD arasında belirlenen 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize ulaşabilmek için çalışmalar yürütüyoruz. Koronavirüs iş dünyasında birçok değişime yol açtı. Bazı fırsatlar ortaya çıktı, Türkiye ile ABD arasında bu yeni fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

ABD - Çin arasındaki ticari çatışmalar sonrası fırsat oluşabilecek alanlarda Türkiye'nin alternatif olması gerektiğiyle ilgili de konuşan Yalçındağ, "ABD ile Çin arasında ticari çatışmalar yaşanıyor. İleriki süreçte Çin'in tedarik zinciri olma özelliğinin kaybedeceği öngörülüyor. Çin'in tedarik zinciri olma özelliğini kaybetmesiyle ortaya yeni pazarlar çıkacaktır. Bunun sonucu tedarik zinciri merkezi farklı bölgelere kayacaktır. Türkiye olarak bu zincirde yer almak için fırsatları değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Türk iş dünyasının ABD'de yeterli düzeyde var olmadığını ABD'deki pazara yeterli atılımın yapılmadığından da yakınan Yalçındağ, "Türk firmalarının ABD pazarında yeterli adımları atmadığını görüyoruz. ABD pazarında ticaret hacmimizi arttırmamız için iş dünyamızın atılım yapması gerekiyor. ABD'nin Çin'den yaptığı ithalatı azaltmasıyla yeni pazarlar ortaya çıkıyor. Bu boşluğu doldurmak üzere Vietnam, Tayvan, Polonya, Meksika gibi ülkeler ortaya çıktı. Türkiye'de bu güçlü ülkelerle rekabet ederek ABD pazarındaki yerini almalıdır" şeklinde konuştu.

Toplantı da söz alan DEİK Başkanı Nail Olpak ise Serbest Ticaret Anlaşmasının önemi ve koronavirüsün ardından dünya ekonomisi ve dış ticarette ortaya çıkan değişimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Olpak: "Türkiye'nin yeni hedefi ABD ile Serbest Ticaret Anlaşması olmalı"

DEİK Başkanı Nail Olpak, "DEİK olarak 3 ana bölgeyi önceliğimiz ve dış ticaretimiz için stratejik hedeflerimiz olarak belirledik. DEİK'in pandemi sonrası yol haritasında, şu anda içinde bulunduğumuz yeni süreçle birlikte, 3 stratejik bölge olan Amerika, Avrupa-AB ve Asya Pasifik coğrafyaları bulunuyor. Bu önemli bölgelerde ticaret hacmimizi artırmak adına çalışmalar sürdürüyoruz. ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz bulunuyor. Bu hedefimizi gerçekleştirmek için çalışırken aynı zamanda bir adım ötesini 'Serbest Ticaret Anlaşması'nı gündeme getirdik. ABD'li senatör Lindsey Graham ile yaptığımız webminarda bu konuyu gündeme getirdik. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde odak noktalarımızın en başında gelen ülkelerden biri ABD olacak. Burada DEİK olarak bizim görevimiz, bugün açıkladığımız "COVID-19 Sonrası Türkiye-ABD Ekonomik İlişkileri" gibi stratejik rapor çalışmalarına imza atmak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL