TAİK: "Erdoğan Ve Trump'a 75 Milyar Doların Yol Haritası Sunulacak"

Mehmet Ali Yalçındağ: "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Sayın Donald Trump tarafından belirlenen, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin 75 milyar dolara çıkartılması hedefi kapsamında Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) olarak özel bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmanın sonucunda ortaya çıkacak yol haritasını iki devlet başkanına da sunacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile geçtiğimiz gece gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye'de yaşanan gelişmelerinin yanı sıra ticari ilişkilerin de ele alındığı bilgisi paylaşıldı.

Bu görüşmede iş dünyasında büyük bir heyecan yaratan 'Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmini 75 milyar dolara çıkarma hedefi' söylemi tekrar edildi. TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İki ülke ilişkilerinin çıtasını çok yukarılara taşıyacak kritik bir hedef olarak görüyoruz. İki ülke arasında, sanayiden hizmet sektörüne, turizm ve tanıtım faaliyetlerinden lobi faaliyetlerine kadar tüm ekonomik boyutu olan konuların, bu hedeflere göre yeniden tarif edilmesi gerekiyor" dedi.

Yalçındağ, "75 milyar dolar hedefi iki başkanın bir önceki görüşmelerinde konulmuştu. Türkiye-ABD İş Konseyi olarak bu hedefin gerçekleştirilmesini, görev bilinciyle üstümüze alarak çalışmalara başladık. İki ülke arasındaki ticaretin önündeki engelleri tespit etmek ve yaratıcı çözüm önerileri hazırlamak üzerine çalışıyoruz. Bu çalışma, ticari ilişkilerin gelişimi için ihtiyaç duyulan adımların, somut veri ve analizler ışığında belirleneceği detaylı bir yol haritası olacak. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'la istişare ederek yürüttüğümüz bu çalışmaya, tüm iş dünyası kurumlarını da katkı vermeye davet ediyoruz." dedi.

TAİK Başkanı Yalçındağ, "Ticaret hacmine katkı sağlayacak potansiyel sektör ve ürünlerin belirlenmesi büyük önem taşıyor. Tabii ki bu çalışmanın çift taraflı olması gerekiyor. Bu doğrultuda, ABD'deki karşı kanadımız Amerikan Türk Konseyi (ATC) ile iş birliğinde elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız." dedi.