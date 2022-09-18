Taiwan'da 6,5 Şiddetindeki Depremin Ardından 50'ye Yakın Artçı Sarsıntı Yaşandı, Ölü veya Yaralı Bildirilmedi

TAİPEİ, 18 Eylül (Xinhua) -- Taiwan meteoroloji ajansı, Taiwan'ın doğusundaki Taitung ilçesinde Cumartesi yerel saatle 21.41'de meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 22.35'te yaşanan 5,3 büyüklüğündeki deprem de dahil olmak üzere, Pazar sabahı itibarıyla adada toplam 47 artçı sarsıntının yaşandığını duyurdu. Sarsıntılar sonucunda duvar yıkılması, elektrik kesintisi, su borularında patlama ve tavan çökmesi gibi olaylar yaşandı. Demiryollarının depremden etkilenen bölümleri daha sonra normal çalışmalarına başladı. Şu ana kadar bölgede ölü, yaralı veya büyük bir yıkım bildirilmedi. Meteoroloji ajansı, 6,5 büyüklüğündeki depremin, merkez üssü bölgesinde son 49 yılda yaşanan en şiddetli deprem olduğunu, karada ve yüzeye yakında meydana geldiği için adanın tamamında hissedildiğini söyledi. Çin Deprem Ağları Merkezi'ne göre, merkez üssü 23,05 derece kuzey enlemi ve 121,21 derece doğu boylamı olan depremin, yerin 10 km altında gerçekleştiği belirlendi.