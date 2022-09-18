Taiwan'da 6,5 Şiddetindeki Depremin Ardından 50'ye Yakın Artçı Sarsıntı Yaşandı, Ölü veya Yaralı Bildirilmedi - Son Dakika
Üye Girişi

Taiwan'da 6,5 Şiddetindeki Depremin Ardından 50'ye Yakın Artçı Sarsıntı Yaşandı, Ölü veya Yaralı Bildirilmedi

18.09.2022 10:45
Taiwan'da 6,5 Şiddetindeki Depremin Ardından 50'ye Yakın Artçı Sarsıntı Yaşandı, Ölü veya Yaralı Bildirilmedi

TAİPEİ, 18 Eylül (Xinhua) -- Taiwan meteoroloji ajansı, Taiwan'ın doğusundaki Taitung ilçesinde Cumartesi yerel saatle 21.41'de meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 22.

TAİPEİ, 18 Eylül (Xinhua) -- Taiwan meteoroloji ajansı, Taiwan'ın doğusundaki Taitung ilçesinde Cumartesi yerel saatle 21.41'de meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 22.35'te yaşanan 5,3 büyüklüğündeki deprem de dahil olmak üzere, Pazar sabahı itibarıyla adada toplam 47 artçı sarsıntının yaşandığını duyurdu. Sarsıntılar sonucunda duvar yıkılması, elektrik kesintisi, su borularında patlama ve tavan çökmesi gibi olaylar yaşandı. Demiryollarının depremden etkilenen bölümleri daha sonra normal çalışmalarına başladı. Şu ana kadar bölgede ölü, yaralı veya büyük bir yıkım bildirilmedi. Meteoroloji ajansı, 6,5 büyüklüğündeki depremin, merkez üssü bölgesinde son 49 yılda yaşanan en şiddetli deprem olduğunu, karada ve yüzeye yakında meydana geldiği için adanın tamamında hissedildiğini söyledi. Çin Deprem Ağları Merkezi'ne göre, merkez üssü 23,05 derece kuzey enlemi ve 121,21 derece doğu boylamı olan depremin, yerin 10 km altında gerçekleştiği belirlendi.

YORUMLAR
500
Kuşadası'nda Gaziler Günü Kutlandı Kuşadası'nda Gaziler Günü Kutlandı Çin'in Hainan Eyaletinde Uluslararası Uzay Şehri İnşa Ediliyor Çin'in Hainan Eyaletinde Uluslararası Uzay Şehri İnşa Ediliyor Gaziler Günü, Efes Selçuk'ta Törenle Kutlandı Gaziler Günü, Efes Selçuk'ta Törenle Kutlandı
Kaynak: Xinhua

Deprem, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taiwan'da 6,5 Şiddetindeki Depremin Ardından 50'ye Yakın Artçı Sarsıntı Yaşandı, Ölü veya Yaralı Bildirilmedi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
15:09 İstanbul'da 2 polisi vurup kaçan saldırganlar Başakşehir'deki mağaralarda aranıyor
15:06 Ermenistan'da devlet fiyaskosu! Pelosi'nin konuşma yapacağı sırada tercüman krizi yaşandı
15:06 İngiltere Kraliyeti'nin 3 üyesi 2. Elizabeth'in tabutunun arkasından üniformasız yürüdü
14:50 Muğla Milas'ta görev yapan uzman çavuş, aracında silahla vurulmuş halde bulundu
14:34 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi'den bomba sözler: İnşallah şampiyon olacağız, hayırlısıyla yolcu edersiniz onu da
14:29 Fatih'te polisi vuran saldırganların sabah saatlerinde 2 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı ortaya çıktı
13:51 ABD Özel Harekât Gücü Komutanı Tudor, Suriye'de öldürülen PKK ve YPG'li teröristler için "şehit" dedi
13:39 A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile oynayacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek
13:28 8 Eylül'de yaşamını yitiren 2. Elizabeth'in cenaze töreni başladı
13:12 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, el hareketini Ece Ronay'a mı yaptı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2022 16:00:20. #1.12#
SON DAKİKA: Taiwan'da 6,5 Şiddetindeki Depremin Ardından 50'ye Yakın Artçı Sarsıntı Yaşandı, Ölü veya Yaralı Bildirilmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement