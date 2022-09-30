Taiwan, Gelen Yolculara Yönelik Ev Karantinası Uygulamasına Son Verdi

TAİPEİ, 30 Eylül (Xinhua) -- Taiwan hastalık gözlem kurumunun yaptığı duyuruya göre, Taiwan'a giriş yapan yolcular 13 Ekim itibariyle ev karantinasına girmek zorunda olmayacak ve bunun yerine varışlarının akıbetinde kendilerinin uygulayacağı yedi günlük bir önlem süreci geçirecek. Kurumdan Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, varışın ardından başlayan önlem sürecinde Kovid-19 semptomlarını taşımayanlar iki gün içerisinde yaptırdıkları hızlı antijen testlerinin negatif sonuç vermesi halinde dışarı çıkabilecek ve dışarıdaki sürenin tamamında maske takacaklar. Gelen yolcuların Haziran ayından bu yana Taiwan'a varışlarının ardından üç gün ev karantinasında kalmaları ve dört gün de önlem sürecini sürdürmeleri gerekiyordu. Öte yandan, kurumun verdiği bilgiye göre sınırdaki Kovid-19 önlem ve kontrol politikası daha da rahatlatılırken her hafta Taiwan'a giriş yapabilecek kişilerin sayısı deneme sürecinde 150.000 olarak belirlenecek. Kurumun Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, Taiwan'da son 24 saatte 43.280 yeni yerel vaka ve 50 hastalık kaynaklı ölüm bildirildi. Bölgede şu ana kadar toplamda kaydedilen Kovid-19 vakalarının sayısı 6,42 milyonu aştı.