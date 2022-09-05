Taiwan, Hinnamnor Tayfunu Uyarısını Kaldırırken Can Kaybı Bildirilmedi

TAİPEİ, 5 Eylül (Xinhua) -- Taiwan'ın meteoroloji kurumu Pazar günü, bu yılın 11'inci tayfunu olan Hinnamnor'un adayı ve kıyı sularını ciddi felakete ve can kaybına yol açmadan terk etmesi nedeniyle tayfun uyarısını kaldırdı. Adanın acil durum müdahale kurumuna göre tayfun, ağaçların ve reklam panolarının devrilmesi, altyapıya ve yollara zarar vermesi ve elektrik kesintileri gibi hafif felaketlere yol açtı. Bugüne kadar 1.235 kişi tahliye edilirken, 262 kişi geçici barınma merkezlerine yerleştirildi. Elektrik enerjisi kurumuna göre, Pazar sabahı saat 9.00 itibarıyla Taiwan'da 43.000'den fazla hanede tayfun nedeniyle elektrik kesinti yaşandı ve 4.000'den fazlasına henüz yeniden elektrik verilemedi. Meteoroloji kurumu, Pazar akşamı 20.00'de merkezi Taipei kentinin yaklaşık 440 kilometre kuzeydoğusunda bulunan tayfunun saatte 30 kilometre hızla kabaca kuzey-kuzeydoğu yönünde hareket ettiğini açıkladı.