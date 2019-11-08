Son Dakika Haberleri: Taiwan Business Day Forumu İstanbul'da düzenlenecek
Son Dakika Ekonomi Taiwan Business Day Forumu İstanbul'da düzenlenecek

Taiwan Business Day Forumu İstanbul'da düzenlenecek

6 saat önce

Tayvan'ın akıllı makineler, yeşil enerji, akıllı medikal ile helal ürün sektöründe faaliyet gösteren 21 firmanın katılımıyla gerçekleşecek "Taiwan Business Day Forumu" 12 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek.

Taiwan Business Day Forumu İstanbul'da düzenlenecek, System.String[]

Tayvan'ın akıllı makineler, yeşil enerji, akıllı medikal ile helal ürün sektöründe faaliyet gösteren 21 firmanın katılımıyla gerçekleşecek "Taiwan Business Day Forumu" 12 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek.

Tayvan Ticaret Merkezi tarafından Fairmont Quasar İstanbul Otel'inde yapılacak etkinlikte söz konusu sektörlere ilişkin başlıkların ele alınıp yeni iş birliği ve yatırımların temelinin atılması bekleniyor.

Forumda, akıllı makineler alanında dünyanın en büyük beş pres makinesi üreticisinden biri olan Chin Fong Machinery, akıllı çözümler ve kurumlara özgün ürünler geliştirip üreten Tayvan'ın lider markası YCM CNC'nin yanı sıra da Jie Electric Machinery, Palmary Machinery, Sigma CNC Machinery, Kao Ming Machinery gibi markalar yer alacak.

Ayrıca, yeşil enerjide dünyanın ikinci en büyük, Tayvan'ın ise en büyük fotovoltaik panel üreticisi olan ve dünyanın ilk hidrojen yakıt hücreli motosikleti için enerji depolama çözümleri sunan United Renewable Energy ile dünyanın ilk beş elektrikli kablo ve tel üreticisinden biri olan TaYa Electric'in de katılacağı etkinlik bir gün sürecek.

İstanbul, Tayvan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:58 Kaynak: AA
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