Taiwanlı Şirketler Yılın İlk Yarısında Ana Karaya Yaklaşık 1,8 Milyar Dolar Yatırım Yaptı

TAİPEİ, 25 Temmuz (Xinhua) -- Taiwan'da ekonomik işler departmanından alınan verilere göre bu yılın ilk yarısında ana karaya yönelik 191 yatırım projesi onaylandı. Proje sayısında yıllık yüzde 5,91 düşüş görülse de toplam yatırım hacmi yüzde 19,06 artarak yaklaşık 1,8 milyar ABD dolarına ulaştı. Departman, Jiangsu ve Guangdong eyaletleri ile Shanghai Belediyesi'nin, Taiwan'ın ana karadaki popüler yatırım destinasyonları olduğunu, toptan ve perakende sektörünün Taiwan'dan en fazla yatırımı çektiğini ve bunu profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler ve mekanik ekipman imalatının izlediğini söyledi. Departmandan alınan verilere göre aynı dönemde, Çin ana karasından da adaya 29 yatırım projesi onaylandı. Bu yatırımlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artış görülürken, yatırım hacmi yıllık yüzde 36,4 düşüşle 17,03 milyon ABD dolarına geriledi. Departmana göre, ana karadan Taiwan'a yönelik yatırım, ağırlıklı olarak toptan ve perakende sektörüne aktı, bu sektörleri elektronik bileşen imalat sanayi ve bankacılık sektörü izledi.