Çin Uzaya Uzaktan Algılama Uydusu Gönderdi

TAİYUAN, 24 Ağustos (Xinhua) -- Kod adı Beijing-3B olan uydu, Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 11.01'de uzaya gönderildi ve önceden belirlenmiş yörüngeye girdi. Uydu temel olarak arazi kaynakları yönetimi, tarımsal kaynakların taranması, çevre izleme ve kent uygulamaları alanlarında uzaktan algılama hizmetleri sağlamakta kullanılacak.
Beijing-3B uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D roketi, Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderiliyor, 24 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zheng Bin/Xinhua)
Beijing-3B uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D roketi, Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderiliyor, 24 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zheng Bin/Xinhua)
Beijing-3B uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D roketi, Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderiliyor, 24 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zheng Bin/Xinhua)
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