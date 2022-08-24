TAİYUAN, 24 Ağustos (Xinhua) -- Kod adı Beijing-3B olan uydu, Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 11.01'de uzaya gönderildi ve önceden belirlenmiş yörüngeye girdi. Uydu temel olarak arazi kaynakları yönetimi, tarımsal kaynakların taranması, çevre izleme ve kent uygulamaları alanlarında uzaktan algılama hizmetleri sağlamakta kullanılacak.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Shanxi, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin Uzaya Uzaktan Algılama Uydusu Gönderdi - Son Dakika

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