Çin Uzaya Uzaktan Algılama Uydusu Gönderdi - Son Dakika
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Çin Uzaya Uzaktan Algılama Uydusu Gönderdi

24.08.2022 12:01
Çin Uzaya Uzaktan Algılama Uydusu Gönderdi

TAİYUAN, 24 Ağustos (Xinhua) -- Kod adı Beijing-3B olan uydu, Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 11.01'de uzaya gönderildi ve önceden belirlenmiş yörüngeye girdi.

TAİYUAN, 24 Ağustos (Xinhua) -- Kod adı Beijing-3B olan uydu, Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 11.01'de uzaya gönderildi ve önceden belirlenmiş yörüngeye girdi. Uydu temel olarak arazi kaynakları yönetimi, tarımsal kaynakların taranması, çevre izleme ve kent uygulamaları alanlarında uzaktan algılama hizmetleri sağlamakta kullanılacak.

Çin Uzaya Uzaktan Algılama Uydusu Gönderdi

Beijing-3B uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D roketi, Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderiliyor, 24 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zheng Bin/Xinhua)

Çin Uzaya Uzaktan Algılama Uydusu Gönderdi

Beijing-3B uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D roketi, Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderiliyor, 24 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zheng Bin/Xinhua)

Çin Uzaya Uzaktan Algılama Uydusu Gönderdi

Beijing-3B uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D roketi, Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderiliyor, 24 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zheng Bin/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Shanxi, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Uzaya Uzaktan Algılama Uydusu Gönderdi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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