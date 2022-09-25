Çin İki Yeni Deney Uydusunu Uzaya Fırlattı - Son Dakika
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Çin İki Yeni Deney Uydusunu Uzaya Fırlattı

25.09.2022 11:43
Çin İki Yeni Deney Uydusunu Uzaya Fırlattı

TAİYUAN, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin Pazar günü uzaya iki uydu yerleştirecek Kuaizhou-1A taşıyıcı roketini fırlattı.

TAİYUAN, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin Pazar günü uzaya iki uydu yerleştirecek Kuaizhou-1A taşıyıcı roketini fırlattı. Shiyan-14 ile Shiyan-15 isimli uydu çifti, Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 06.55'te fırlatıldı ve kısa bir süre içinde önceden belirlenmiş yörüngelerine girdi. Shiyan-14 asıl olarak bilimsel deneylerin yürütülmesi ve yeni teknolojilerin doğrulanmasında kullanılacak. Shiyan-15 ise kadastro çalışmaları, kentsel planlama ve afet önleme ve hafifletme alanlarında veri sağlayacak. Fırlatma merkezinin verdiği bilgiye göre bu, Kuaizhou-1A serisi roketlerin 18. uçuş göreviydi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Shanxi, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin İki Yeni Deney Uydusunu Uzaya Fırlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin İki Yeni Deney Uydusunu Uzaya Fırlattı - Son Dakika
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